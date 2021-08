Iako ih na crvenim tepisima najčešće gledamo besprijekorno sređene domaće i strane zvijezde često i same dožive modne gafove. Od puknutih hlača, krojeva koji im jednostavno ne pristaju pa sve do narančastog tena.

Pjevačica i glumica Nicole Scherzinger tijekom karijere često je oduševljavala svojim modnim kombinacijama, no i njoj su se znale dogoditi različite male katastrofe.

''Kao izvođač, imam mnogo modnih propusta. Jednom su za mene napravili kompletno pripijeno odijelo za tijelo, a neposredno prije izlaska na pozornicu, rastezala sam se, a šavovi na preponama su se potpuno rasporili. Doslovno su brojali osam, sedam, šest ... a ja sam tražila svoju krojačicu Phillipu, koja je najbolja krojačica da mi to sašije. I ona je to učinila'', ispričala je pjevačica.

Otkad se pojavila na modnim pistama krajem 90 -ih, manekenka i glumica Molly Sims oduševljava svojim nevjerojatnim osjećajem za modu. No, vjerovali ili ne, u prošlosti je bilo nekoliko pogrešnih koraka.

''Mislim da je moja najveća modna pogreška bila ... plivala sam deset godina pa mislim da dodavanje jastučića za ramena nije bilo najsretnije rješenje'', rekla je u svom stilu.

Bogata nasljednica Nicky Hiton, baš poput sestre Paris, često je bila predvodnica modnih trendova. Upravo su ove sestre proslavile plišane trenirke, no kad se danas osvrne, kao najveću pogrešku Nicky ipak vidi jedan drugi trend.

''Moja sestra i ja živjeli smo nekoliko blokova dalje od solarija u LA -u. Bilo je to razdoblje kada smo bili jako narančaste...'', prisjetila se.

Narančasti ten ipak nije i najveća blamaža Paris Hilton. Jedan izlazak na crveni tepih posebno pamti, i to on kad je na filmskom festivalu Sundance po velikoj zimi došla u potpuno ljetnom izdanju.



''Jednom sam nosila, u Park Cityju za Sundance, ovu haljinu koju sam dobila na Patricii Fields, ali bila je nevjerojatna. Bio je to bustier s divovskim ružičastim tilom, poput balerine, suknjom i jednostavno nije bio napravljen za to vrijeme'', priznaje.

Modnih nezgoda imale su i domaće zvijezde.

''Svirali smo na afteru Dore i nastupamo, pa smo počeli u neko doba naše kolege zvati da nam se pridruže. I u tom trenu imala sam jednu haljinu od Zorana Aragovića, koja je na patentu onako samo, od ne znam čega, valjda žara i plesa samo fruuu se rastegnula. Sva sreća nije bio naš red za pjevanje. Onda me Tvrtko, suprug iza pulta popravljao'', prisjetila se Sanja Parmać.

''Kupio sam si novo odijelo i krenuo. Ali mi je pukao kod šlica, pred izlazak iz limuzine mi je, nije bitno tko, ušio to nekako i onda sam na tom fotkanju stisnut bio i tak. Jer je baš onako bilo na gadnom mjestu'', nezgoda je Janka Popovića Volarića.

Nezgodan cif zadao je glavobolje i pjevačici i glumici Sementi Rajhard, no tad, zahvaljujući brzoj reakciji i pomoći, do velike katastrofe nije došlo.

''Nije blamaža, ali mogla je biti blamaža, Semi je pukao cif na haljini i sva sreća na osoblju hotela koji su nas primili iza, dok nitko ovdje nije vidio da smo dolazili, dobili smo iglu i konac i šivali smo to, onako, prste sam polomio, mislim da već imam žulj izbušen od igle. I nadam se da nitko neće primijetiti, izgleda super'', prisjetio se Nikica Ivančević iz Envy Rooma.

Stoga kad vam sljedeći put pukne čarapa ili nešto slično, sjetite se da se ovakve sitne neugodnosti ne događaju samo vama. I da uvijek može biti i gore.

