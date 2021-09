2019. na Eurosongu Hrvatsku je predstavljao tada devetnaestogodišnji Roko Blažević. Dvije godine kasnije ovaj mladi Splićanin postao je student i stipendist prestižnog fakulteta u Los Angelesu. Potporu na putu k ostvarenju snova dao mu je i mentor Jacques Houdek. Pred kamerama In magazina zapjevalisu i tako se pjesmom pozdravili.

Nakon godinu dana priprema i audicija Roko Blažević postao je student pjevanja na Los Angeles College of Music.

''Stvarno je velika stvar koliko god ja sebi u glavi to uvijek umanjujem, mislim da se imam čime ponositi'', kaže Roko.

Sreću i ponos nije krio Rokov prijatelj i mentor Jacques Houdek jer nije mala stvar upisati se na prestižni fakultet u Americi.

''Dobio sam stvarno odličnu stipendiju na temelju audicije, dobio sam i najvišu stipendiju koju oni nude kao jednom od najboljih kandidata'', otkriva Roko.

On je samo jedan od dvojice studenata koje je fakultet odlučio stipendirati.

''Vrijednost je nešto više od pola milijuna kuna, mislim da je to za jednog internacionalnog studenta pogotovo iz Hrvatske ogromna stvar jer oni inače nemaju običaj davati skoro ikakve stipendije glazbenicima iz drugih država'', objašnjava Roko.

Za pola milijuna kuna vrijednu stipendiju borio se s kandidatima iz cijelog svijeta.

''Apliciralo je nekoliko desetaka tisuća za ovaj fakultet, upala je nekolicina nas u odnosu na to koliko je prijavljenih, Stvarno ima iz cijelog svijeta iz Koreje, Ugande, Bolivije Latvije'', priča Roko.

Da je Roko rođen za velike pozornice, davno je prepoznao Jacques.

''Neki se izvođači rode za svijet, neki se rode za regiju, za Balkan, on ima taj svijet u sebi i svijet zaslužuje da ga čuje'', smatra Jacques.

I njemu, kao i drugim mladim glazbenicima, rado daje potporu.

Mladić, kojeg se mnogi sjećaju po bijelim krilima, odlazi u grad anđela. A i ta Eurosong krila pomogla su mu da odleti jer Amerikanci su ga dobro proučili.

''Stvarno su ozbiljni s pretraživanjem, prečešljavanjem kandidata tako da su pogledali sve moje nastupe, rekli su mi da su gledali i Eurosong'', priča Roko.

S 19 je nastupio na Eurosongu i upoznao svijet estrade s kojim se nije uvijek lako nositi.

''Koliko god to sve na van izgledalo predivno, na psihu je to ipak udar, a i koliko god mladi ili stari bili nije lako sve to podnositi'', smatra Roko.

Prije odlaska zapjevao je sa Jacquesom koji mu je savjetovao:

''Da bude pametan kao uvijek, da drži kičmu jako uspravno, znam sigurno da on svoje glazbene ideale'', kaže Jacques.

Potpora u ovoj velikoj odluci su mu i roditelji i brat.

Budući profesor pjevanja i vokalnog performansa s velikim se snovima iz zagrebačke zračne luke otisnuo u svijet.

Sretno, Roko!

