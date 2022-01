Na komemorciji u Zagrebu od frontmena Parnog valjka Akija Rahimovskog oprostili su se članovi obitelji, prijatelji i kolege glazbenici. . Josipa Lisac, Sandi Cenov, Zdenka Kovačiček i članovi Parnog valjka podijelili su svoje najdraže uspomene s glazbenikom koji nas je uveseljevao gotovo pola stoljeća.

Gotovo 50 godina radijskim su postajama, rasprodanim koncertima, svirkama na plaži uz gitaru, ali i srcima mnogih od nas, plovili stihovi i melodije Parnog valjka. Akijev glas u njihovim će pjesmama živjeti zauvijek.



''Teško je to prihvatiti, to je toliko nenadano iako sam ja neke slutnje imao jer Aki nije bio čovjek koji će pretjerano brinuti o sebi. On je jednostavno život doživljavao kao poligon za isprobavanje brzih vozila. Nije se štedio nikada, nikad nije znao racionalizirati i rasporediti energiju koju ima'', govori Husein Hasanefendič Hus.



Na komemoraciji u Zagrebu članovi obitelji, prijatelji i kolege glazbenici odali su počast ovom pjevaču nepresušne energije. Zajedničke svirke pamtit će i Akijev sin Kristijan Rahimovski.



''Te stvari su nezaboravne za mene i čuvat ću ih kao i uspomenu svog oca zbog svih ljudi koji su ga voljeli i sva ta ljubav koju nam je davao sve ove godine je nešto što mi daje jednu snažnu poruku, meni osobno, a nadam se i drugim ljudima'', rekao je.



Nije nas Aki samo zabavljao svojim pjesmama. Mnogo je puta pokazao da je na pozornici pravi showman, a kad nema publika i kamere, i dalje je bio Aki, sasvim običan, prizeman, jedan od nas.



''Aki nam je ostavio sjajan trag kojim će mnogi krenuti, mnoge je inspirirao. Mnogi će pomisliti ''pa možda i ja mogu tako nešto!''. Wow, to je fenomenalno. Lijepo je kad ti ne razmišljaš da ostavljaš, a ostavjaš trag. E, to su veliki'', kaže Josipa Lisac.



''Od Akija smo svi kolege učili jednu stvar, a to je jedno nevjerojatno coolerstvo'', dodao je Sandi Cenov.



''Tako zapravo jedan običan čovjek, a neobičan čovjek. Iznad svega, iznad svih'', kaže Zdenka Kovačiček.



''Koliko god da je svirao, u kakvom god stanju da smo bili, on je htio samo svirati i svirati i pjevati svojoj publici i to nije fraza, kod njega nije bilo nijedan posto laži'', priča Dino Bahtijarević, glazbeni menadžer.



''On se doživljavao kao normalni čovjek. On je hodao po placu dan nakon rasprodane Arene. On je išao kupit ribicu jer si on hoće taj dan za familiju...'', prisjetio se Hus.



Aki bi volio da ga se sjećamo po zaraznom osmijehu i pjesmama, pa ćemo to i učiniti.



''Sjećam se kad je rekao jednom da bi bilo totalno fora jednom svirati u bendu sa Hendrixom i sa Janis tamo negdje gore... evo, nadam se da mu se sad ta želja ispunila'', prisjetio se Berislav Blažević Bero, klavijaturist Parnog valjka.



''Djelovalo je sve vezano za njega jako besmrtno, ali muzika će i ostat besmrtna'', kaže Dino Jelusić.



''Trebamo zapamtiti ovaj ritam, ovu gužvu, trebamo zapamtiti te slike sa koncerata, on je to sve nosio, on je to sve nosio na sebi. Sve, sve. To se treba zapamtiti, to se treba cijeniti i nikad ga se ne smije izdati'', zaključila je Josipa Lisac.

