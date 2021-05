Akcija od jutra do mraka - tako bi se mogla opisati svakodnevica u domu glumačkog para Jelene Perčin i Momčila Otaševića. Prije pet mjeseci obitelj se povećala za dječaka Jakšu, koji je stigao na radost i roditelja i sestara Lote i Maše. Obitelj je donedavno bila razdvojena čak pet mjeseci, no sad su ponovno na okupu.

Iako im je prošla godina bila neobična i teška, za glumački par Jelenu Perčin i Momčila Otaševića donijela je radost. Trudnoća ih je iznenadila u jeku pandemije, a prije pet mjeseci u njihov je dom stigao sinčić Jakša!

Jelena iz prvog braka ima kćer Lotu, a s Momčilom dvoipolgodišnju djevojčicu Mašu, pa dolazak dječaka ima i važno tradicionalno značenje.

''Jest, nećemo si lagati. Ja znam da je mom ocu bilo nevjerojatno drago i da mu je pao jedan mali kamen sa srca. Ali mislim da je zapravo samo stvar percepcije, da je bakama i dedama bilo ajde neka postoji muško, nek' se dogodilo, ali da su potpuno zaokupljeni i zaljubljeni u Mašu. Netko nastavlja prezime, to je zaokruženo, ajmo sad uživati u unucima, gdje nam je Maša?'', šali se Momčilo.

Šalu na stranu. Djeca su blagoslov, kažu, no s jednim članom više svakodnevica se itekako mijenja:

''Povećavaju se obveze. Užasno je važno uspostaviti nekakav ritam, držati ga se i biti dosljedan u tom ritmu, i onda se stvari uspiju. A čim se malo poremeti ritam, nastane kaos'', priča složni par.

Jakša je zasad mirna beba, za razliku od živahne Maše.

''Ona je već s tri mjeseca imala, volju, želju i stav. Gleda te sa svojim argumentima zašto te tako gleda, a on je legenda, gdje ga staviš, njemu je dobro, ako nije, malo zaplače, javi se da postoji'', opisuju svoju dječicu.

Ne nedostaje ipak ni malih svađa ni ljubomore među djecom. No to je, kažu, očekivano.

''Naravno da ima situacija, najviše između Maše i Lote jer Lota sad ima svoje planove i vizije. Sve je super kad se njoj Maša uklapa u te planove i vizije. Ali u principu kad Moma nema i sama sam s troje, onda mi je Lota tu veliki oslonac'', kaže Jelena.

''Oko Jakše je sad samo svađa čiji je. Jedna kaže moj Jakša, a Maša kaže moj Jata, tu je jedini sukob i svađa tko će ga poljubiti i pomaziti'', priznaje Momčilo.

Pandemija im je u jednom trenutku donijela više vremena za obitelj, a onda i razdvojenost. Zbog Mominih kazališnih nastupa i angažmana u drugim državama Maša je čak nekoliko mjeseci provela s njim na rodnom Cetinju, dok je Jelena u Zagrebu ostala s Jakšom i Lotom.

''Razdvojenost nikad nije dobra, lijepa i ugodna stvar, ali nekako se rasporedimo da se oboje možemo i odmoriti i raditi, i sve obveze što moramo'', kažu.

Zajednički trenuci su zato vrijeme koje se posebno cijeni.

''Momo je kao tata pun energije, volje, ništa mu nije teško. Čovjek s njim stvarno poželi imati djecu'', hvali Jelena Momčila.

''Kad se dvoje voli i poštuje i kad im je lijepo, samo nam ostaje da još uživamo, i taj dio ispoštujemo'', dodao je glumac.

A tako će, čini se, biti i u nadolazećem vremenu. Momčilo već krajem mjeseca s najnovijim predstavom ''Tesla ili prilagođavanje anđela'' odlazi u Split.

''Između idem do Crne Gore igrati stare predstave, i do Beograda snimati seriju. Narednih 15 dana bit će ovo na što smo navikli, s tim da će me vidjeti dva-tri puta jer ću uhvatiti krug'', otkriva.

Jelena se pak s Jakšinih navršenih šest mjeseci vraća na daske Hrvatskog narodnog kazališta:

''Financijski je neizdrživo ostati godinu dana na porodiljnom, nažalost, tako da se vraćam uskoro u svoje kazalište i čekam nove izazove u novom nenormalnom. I nama se situacija u teatru mijenja iz dana u dan, ovisno o epidemiološkoj situaciji'', govori Jelena.

I bez obzira na sve izazove koji ih čekaju, vjeruju da zajedno mogu sve!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.