Oni su ludi i zbunjeni, a katkad i normalni. Naravno, riječ je o najpoznatijoj televizijskoj obitelji Fazlinović koju od sutra gledamo u novim, smješnijim i još zabavnijim epizodama. U kuću Fazlinovićevih vratila se Šefika, gledatelji će pratiti i zgode Izetove tek pronađene kćeri Jelene, a iz daleke Amerike stigao je i Čombe.

Sutra na Novoj TV počinju novi nastavci omiljene serije 'Lud, zbunjen, normalan'. Nove epizode vratile su i neke stare likove koji su ostavili pečat u ovoj hit seriji. Šefika, kućna pomoćnica, u novim nastavcima je dominantnija, čvršća, a njezina riječ sada mnogo više znači u kući Fazlinovića.

''Sada se Šefika ponovo vraća, došla je iz Njemačke u novom ruhu, svoj je na svome i pokušava da dovede red u haos koji je vladao. Ono što je zanimljivo i obradovat će žene - Šefika počinje uzimati primat u kući i ona se počinje slušati'', priča glumica Jasna Žalica.



Iako nas je napustio jedan od najvećih glumaca Mustafa Nadarević, njegovi filmovi i serije živjet će vječno. U bogatoj karijeri, uloga Izeta Fazlinovića jedna je od omiljenih svim naraštajima.

''Moj lik se ne mijenja, manje više je tako kako je, prevarant stari, a to što je sklon ženama to su laži. U tim godinama se treba smiriti, ima unuka koji je na prvoj godini medicine, mali Đebra je veliki, to je osvježenje'', pričao je Mustafa.



Uz Šefiku i Đebricu, stigla je i Jelena, Izetova odrasla kći. U Izetovu slučaju, jabuka ovdje nije pala daleko od stabla.



''Jelena je fakin i Damira uči piti, malo je između ludog Izeta i majke koju nismo vidjeli'', objasnio je Mustafa.



Vraća se i Čombe! Imućan Čombe kojeg glumi Miraj Grbić, vraća se iz Amerike, a u novim nastavcima Čombe će svako malo pokretati novi biznis. Dio radnje i dalje se odvija u najpoznatijem televizijskom kafiću San Remu. Za šankom i dalje šefuje Marija.



Ne propustite pratiti subotom i nedjeljom od 21.15 na Novoj TV kakve sve zgode i nezgode u novim epizodama najpopularnije humoristične serije čekaju ovu netipičnu obitelj!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.