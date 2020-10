Uoči bolne trinaeste godišnjice, uspomena na Tošu Proeskog ne blijedi. Prerano nas je napustio, a vrijednosti koje je njegovao dodirnule su srca brojnih ljudi. Godinama je njegovo vječno počivalište bilo improvizirana grobnica, no iz Kruševa napokon stižu dobre vijesti.

Uspomena na makedonskog slavuja, koji je nevjerojatnom karizmom i preranim odlaskom u tuzi ujedinio Balkan, ne blijedi. U njegovu Kruševu i danas sve podsjeća na Tošu. Upravo zahvaljujući ljubaznosti Tošinog rođaka, gledate ove snimke. Najviše veseli što od gradonačelnika Kruševa stižu sretne vijesti po pitanju rješavanja bolnog pitanja dovršetka Tošinog vječnog počivališta.

"Vječno počivalište pop-ikone i našeg sugrađanina Toše Todora Proeskog bilo je neostvareni san mnogih fanova i posjetitelja Kruševa. Naš je cilj bio izgradnja tog vječnog doma, a to znači puno za našu općinu i za našu državu. Toše Todor Proeskije pop-ikona ne samo u Kruševu, on je ambasador Kruševa, ambasador naše zemlje i on je pokazivao kako treba čuvati i braniti našu zemlju", rekao je gradonačelnik Kruševa Tome Hristoski.

No Toše još uvijek počiva u improviziranoj grobnici. Umjesto nadgrobne ploče tu je drveni križ, okružen fotografijama, crtežima i cvijećem koje ostavljaju obožavatelji. Od vremenskih uvjeta sve je zaklonjeno plastikom. Video i fotografije pokazuju da radovi na novom vječnom počivalištu dobro teku.

"Aktivnosti su već bile pri kraju negdje oko 2019. godine i u listopadu smo započeli gradnju vječnog počivališta. Ove godine, sljedeći mjesec, očekujemo povodom 13. godišnjice njegove smrti obilježiti izgradnju dostojnog doma naše vječne pop-ikone", ispričao je Hristoski.

Nadamo se da će se predviđeni tempo izgradnje ostvariti te da će pop ikona dobiti vječito počivalište kakvo zaslužuje. Da obožavatelji i danas dolaze u Kruševo potvrdili su nam i u spomen kući.

"Gotovo milijun posjetitelja u prošlih devet godina. Zbog izvanrednog stanja koje je ove godine zahvatilo svijet, rekla bih da je posjećenost ograničena na Makedonce i na posjetitelje iz najbliže regije", ispričala je Nadica Taleska iz Spomen kuće Todor Proeski.

Obnavlja se i manastir kojem je Toše pomagao u izgradnji. U njemu je često i spavao, a čuvari sjećanja na nikad prežaljenu zvijezdu sobu još uvijek čuvaju netaknutu. Samo sto metara dalje danas ponosno stoji križ u njegovu čast. Bilo je to nekoć Tošino omiljeno mjesto jer je s njega mogao vidjeti pola svoje voljene Makedonije. Danas tamo rado ode i njegov rođak Dimitar, kojem se In Magazin zahvaljuje na suradnji.

