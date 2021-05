Jedan od sinonima Splita zasigurno je i Splitski festival, koji ove godine slavi svoj 61. rođendan. Od 300-tinjak prijavljenih pjesama odabrano je najboljih 20 koje će se prezentirati publici na Prokurativama. A sudeći prema odazivu glazbenih izvođača, početkom srpnja očekuje nas prava zabava.

Odbrojavanje do Splitskog festivala službeno može početi. 61. izdanje podno Marjana ove godine dolazi u nikad bogatijem ruhu. No najposebnija je želja izvođača da nakon duge glazbene pauze ponovno stanu na pozornicu. To su dokazali i dolaskom u nikad većem broju na prvo predstavljanje ovogodišnjeg festivala.

"Ne znam kad sam vidio ovoliko svojih kolega na presici, ali došli smo od srca podržati Splitski festival", rekao je.



"Vjerojatno je jedan od razloga što u biti ljudi imaju puno manje obveza nego šta su imali, pa su svi našli vremena da dođu ovamo danas i podrže Splitski festival", govori Alen Nižetić.



"Danas kad sam došla, toliko sam se ugodno iznenadila jer ove ljude nisam vidjela predugo'', kaže Domenica.



"Neka lijepa vibra već se stvara oko festivala i to mi je drago jer festival je jako bitan za grad Split i treba ga njegovati i čuvati", kaže Neno Belan.



"Drago mi je što neke vidim, nije mi drago da su svi smršavjeli. Ja sam mislio da sam ja bacio tri kile, ali svi su bolji od mene, moram pojačat trening", šali se Dražen Zečić.



Ovogodišnja glazbena čarolija trajat će devet dana i u njoj će, obećavaju organizatori, uživati svi naraštaji. Šušur kakav je nekad bio, a i među izvođačima bio je šušur pa nas je zanimalo koje se teme prolaze nakon što se nisu vidjeli toliko dugo.



"Teme su uvijek kad će se otvoriti, kad će se početi raditi. Ili to ili obiteljske priče, ali većinom se razgovara o tome kad ćemo napokon moći održavati koncerte'', govori Alen Nižetić.



"Nismo još stigli o tračevima govoriti, tek smo na: kako si, gdje si, što si. Jesi se cijepio? - to je glavno pitanje"'', otkriva Neno Belan.



"Kad će koncerti? To je pitanje doslovno kao kad te pitaju tvoji - kad ćeš roditi ili kad ćeš se oženiti? Doslovno je jednako važno'', priznaje Domenica.



Od 300 pristiglih pjesama na natječaj odabrano je 20 najboljih koje će ove godine zabavljati gledatelje na splitskim Prokurativama. Veliki povratnik na festivalu je Dražen Zečić, koji unatoč pauzama od nastupanja na "Splitskom" - rado mu se vraća.



"To je tradicija koju moramo držati i vratiti na one stare grane slave koje su bile, idemo pokušati. Evo, ja se vraćam nakon toliko godina, možda 14-15 godina otkad sam bio zadnji put na Splitskom u konkurenciji", kaže.



Sudeći prema najavi, čini nam se da nas očekuje nikad uzbudljiviji Splitski festival, koji će se održavati od 3. do 11.srpnja

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.