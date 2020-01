Novi nastavci serije ''Drugo ime ljubavi'' donose mnogo napetih zapleta - rastu sumnje, neki odnosi postaju sve lošiji, a ni sukoba neće nedostajati. Tko će se naći u neugodnim situacijama, pogledajte u idućim minutama.

U Kneževu dvoru iz tjedna u tjedan postaje sve zanimljivije. Karmela dolazi do važnih spoznaja, Ivan svakim danom slaže sve jasniju priču o Loli te se odlučuje na drastičan korak, a Lola ne odustaje od potrage za sinom.

Kod Krpanovih se sprema jedno pomirenje, ali i zaruke, a problemi će se nadviti nad Kseniju i Valentinu.

''Ksenija kao jedna dobra mama, koja bi uradila sve za svoju Valentinu, radi neke ne tako pametne stvari obraćajući se nekim sumnjivim tipovima. Valentina ima poprilično velik problem, a to je da je djevojka jako talentirana i sposobna i htjela bi studirati medicinu, a ne može zato što nema novca. Nekako mi je drago što pričam tu priču kroz nju jer je to zaista bitna tema, kako financije u suštini mogu utjecati na budućnost mlafog čovjeka'', priča Maja Jurić.



Majino izbacivanje iz kuće dovodi je do ishitrenih i opasnih odluka, što će se odraziti na njezin i Goranov život. Mijenja se i ionako već narušen odnos između Maje i Valentine.

''Težak, težak, gurav. Dosta je tu povrijeđenosti, dosta se stvari izgovorilo i sa Valentinine i sa Majine strane koje nisu baš ok'', dodala je glumica Maja.

Jedan će par ozbiljnost svoje veze potvrditi svima, ali to će izazvati burnu reakciju.

Što nas sve čeka, ne propustite saznati u novim epizodama serije "Drugo ime ljubavi"

