Tomislav Jelić Kameny, uspješni glazbeni producent i DJ, snimio je plesni hit s jednom od naših najboljih pjevačica Vannom. Kako je protekla suradnja, misli li da će Colonija ikad nastupiti u nekadašnjem sastavu te koliko mu često obitelj dopusti novu tetovažu, otkrio je Ani Veli za IN magazin.

Svoj album prvijenac Tomislav Jelić Kameny nazvao je jednostavno "Album".

''Ja to gledam kao album pjesama, okupio sam mlađe izvođače i umjetnike koji su već poznati vokali, na mom izričaju, a onda sam iskoristio i pjevače koji su me zvali da im radim remiks, moje viđenje njihove pjesme pa sam i to stavio na album'', objašnjava.

Surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, no nije dvojio oko toga da Album otvori upravo duetom s Vannom.

''Ja nju stvarno doživljavam kao idealni vokal za plesnu elektronsku glazbu i tako sam i uradio pjesmu'', objašnjava.

Kameny je bio dio originalnog sastava dance senzacije Colonije.

''19 godina lijepih mog života koje definitivno imaju smisla. I danas kad slušam te pjesme na radiju odmah se sjetim ili putovanja koje veže uz neku od njih ili nastup ili studio'', priznaje.

''To je bio jedan lijepi projekt koji je super funkcionirao i po meni, neka funkcionira i dalje, ali nisam za ponovno okupljanje'', priznaje.

I dok Indiru i Borisa Đurđevića vidimo u medijima, o danas uspješnom glazbenom producentu i DJ-u manje se zna.

''Ja sam nekad bio izvođač kojeg su angažirali da bi svirao, a sad sam na drugoj strani, producent sam'', objašnjava.

U videospotu za duet s Vannom, koji već osvaja radijski eter, pojavljuje se sa psom iz osječkog skloništa za napuštene životinje.

Cijelu karijeru prepoznatljiv je po tetovažama, a danas ih ima više nego ikad.

''Moja žena kaže da sam kao stripoteka. Baciš se na krevet pa te rolam i čitam kao strip. To su sve crteži klinaca, anđeo, crteži klinaca. Dogovor mene i moje obitelji je da se radi jedna tetovaža godišnje za moj rođendan tako da 2. svibnja imam pravo napraviti novu '', priča.

Simpatičnom Tomislavu želimo još puno tetovaža te da se što prije susretnemo na nekom od festivala na kojem će nas rasplesati kao DJ - naravno, kada nam se vrati staro normalno.

