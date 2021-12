Rijetki su oni koji s 28 godina napišu autobiografiju. To je pošlo za rukom pjevačici Miji Dimšić. Na predstavljanju svoje prve knjige u Zagrebu, Mia se pojavila s novim imidžem, a za In magazin je otkrila i zbog koje se njezine navike prijatelji najviše ljute na nju, a svi prisutni uživali su i u akustičnoj izvedbi njezinih hitova.

Na zagrebačkoj promociji svoje prve knjige Mia Dimšić se pojavila s novim imidžem

''Imala sam dosta dugu kosu čak negdje do ispod lakta kad sam bila u osnovnoj školi, ali ovako dugu kosu nisam imala sigurno jedno sedam, osam godina i večeras je čudotvorno narasla zbog mog frizera Ivana Pervana. Osjećam se nekako ženstveno, djevojački, lijepo i dalje privatno preferiram kraću kosu zbog praktičnosti'', priča Mia.



Kakva je ova Osječanka privatno, to dobro znaju njezini kolege glazbenici koji su je došli podržati na predstavljanju knjige.



''Divna iskrena osoba, uvijek vesela, nasmijana , ja ju ustvari najviše volim na nekim partijama vidjeti tu mi je najdraža ona će znati zašto'', priča Matija Cvek.

''Duhovita je, zabavna, zapravo sve onako kako ju mi možemo doživjeti i preko pjesama na nastupima'', govori Nela Đinđić.



A koja je njezina najveća mana?



''Ne smijem baš o ovim našim najočitim prijateljskim manama, ali zna biti prevesela ali to nije čak ni mana'', govori Matija Cvek.



''Najveća mana mi je što sam ponekad jako neodgovorna i zaboravna i onda nekad ispadnem prema ljudima kao da me nije briga, a ustvari sam se samo povukla u neki svoj svijet i pogubila sam se, to se najviše očituje na mobitelu i svi moji prijatelji su se bar jednom naljutili na mene zbog mog kasnog ili neodgovaranja na poruke'', priča Mia.

Uvijek veselu i nasmijanu Miju rijetki su vidjeli ljutitu.



''Ja se vrlo rijetko derem na van, ja više u sebi budem bijesna. Tako da je sa mnom posvađati se vrlo, vrlo teško, treba to znati'', kaže.



A od skrivenih talenata njezin je govorenje unatrag.

''To je toliko beskorisno da ne znam da li da to zovem talentom jer čak i da dođe netko tko to isto može mi se ne možemo sporazumijeti'', priča Mia.

Iako ove godine nije nastupala ni približno kao prije pandemije, za vrijeme adventa moći ćemo je čuti na nastupima na otvorenom u Zagrebu i drugim gradovima.

''Obožavam božićne pjesme, obožavam da je sve okićeno, vrlo teško je da će se meni dogoditi točka u kojoj je meni previše okićen, tako da se nadam da ćemo i ove godine imati jako vesele blagdane'', priča Mia.

Veselim blagdanima svi se nadamo jer baš to nam treba na kraju još jedne teške godine pandemije.

