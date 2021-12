Novi duet Nike Antolos i Jerka Marića oduševio je Bruxelles. Bivša pjevačica Feminema i frontmen Adastre zajedno su otpjevali Epas Song i oduševili europarlamentarce.

Epas song je drugi Jerkov duet u mjesec dana. Nakon što je sa sestrom Anđom Marić oživio bend Flare i otpjevao ''Srce mi je na mjestu'', uslijedio je i Epas song s Nikom.

''Nika i ja smo imali nekoliko uspješnih pjesama, a ja volim duete, da je što manje posla na meni'', govori Jerko.



''Radimo zajedno u studiju, veći je gušt dijeliti pjesmu, uvijek mi je gušt surađivati s nekim tko voli glazbu jednakom mjerom'', priča Nika.

Zvuk rock'n'rolla koji nas je, barem u mislima, vratio u srednjoškolske klupe, Nika je jedva dočekala.



Pjesmu rokerskog štiha frontmen Adastre osmislio je za europski projekt European Parliament Ambassador School.

''Taj se projekt bavi učenjem mladih o Europskom parlamentu i njihovim pravima u Europskoj uniji, o povijesti, religijama, o različitim zemljama europske unije'', priča Jerko.



Projekt je aktivan u 50 hrvatskih škola, a Jerko je odabran da predstavi šest najuspješnijih.

''Kad smo radili taj projekt, pitao sam ih imaju li uopće pjesmu i rekli su mi da nemaju, pa sam ja napisao pjesmu vezano za to'', objasnio je Jerko.



Kada su je čuli, iz Bruxellesa je stigao veliki palac gore.

''To je kao nekakav mali Eurosong jer će pjesma biti emitirana u svim zemljama europske unije'', priča Jerko.

Tijekom snimanja videospota, Nika je dobila i jedan od najljepših komplimenata u svojem životu.

''Kad smo snimali spot s mladima došli su klinci i pitali koji je ona razred, predivno. Sad ću svaki tjedan tamo po kompliment'', rekla je Nika.



Inače, Nika Antolos osjeća se sjajno. Već dvije godine nema simptome multiple skleroze, koju je pobijedila posebnim načinom prehrane.

''To je nekako iza mene, ta tema mi je kao da pričam o nekom drugom hvala Bogu, tako da se sad striktno fokusiram na ono što stiže, ne živim u jučer, ja sam danas i sutra. Veliki sam vjernik tako da moja vjera jasno govori da treba vjerovati u sutra i na to se fokusiramo i zato gledamo gdje su sljedeći nastupi, koja je nova pjesma, gdje ćemo, kako ćemo, gonimo jedno drugoga jer na kraju krajeva to i je smisao života, ići naprijed'', priča Nika.

Sada se vesele najavljenim zajedničkim nastupima.



Cijeli razgovor pogledajte u videu!

