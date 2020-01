Čak četiri nominacije unutar sedam kategorija za Večernjakovu ružu, jednu od najpoznatijih medijskih nagrada, pripadaju licima i formatu Nove TV. Nagrada je to koja se dodjeljuje svake godine, a pobjednike birate vi. Evo tko su naši nominirani.

Studij socijologije zamijenila je glumom i sigurno nije pogriješila. Potvrđuju to i nagrade i nominacije koje je glumica Elizabeta Brodić dobila posljednih godina. Uskoro bi na policu mogla spremiti Večernjakovu ružu za koju je nominirana u kategoriji Novo lice.

"Predivno mi je to, ali to je više za mamu i tatu. Mislim kad sam dobila Zlatni Studio kao ok, kako sam ovo dobila. Publika glasa, fakat sam bila no name. Ni ostali nisu bili neki razvikani ali baš ono nitko nije znao za mene, ali očito su mama i dečko dobro odradili", rekla nam je Elizabeta.

Govor kaže neće pripremati, a i styling će odabrati u posljednji trenutak.

"U tome sam jako loša, uglavnom cure u šminki na Novoj TV počnu dva tjedna prije, "e jesi smislila za sva događanja", a ja kao budem, "ali moramo znat za šminku". Budem i onda dva dana prije nastaje histerija", priznaje Elizabeta.

Iako su joj samo 24 godine, iza zagrebačke glumice već je respektabilna karijera: predstave, film i glavna uloga u uspješnici Nove TV. A kad ne radi, svaki trenutak koristi za susret s dragim ljudima, ali i za trening. Možemo reći da je najbolja boksačica među glumicama.

"Možda čak to nije nužno tajlandski ali Judita Franković trenira već ozbiljno dvije godine, tako da i ona je odlična", otkrila nam je.

Tajlandski boks je počela trenirati zahvaljujući dečku.

"Evo on je trenutno na Tajlandu. Već treći tjedan ja mislim i ne znam hoće li se moći vratit zbog koronavirusa", otkrila nam je glumica.

Brojni glumački projekti i izazovi su iza Momčila Otaševića. Iako je publiku osvojio davnih dana sada je stigla i potvrda u obliku nominacije za najbolje TV glumačko ostvarenje.

"Znači puno, nominacija i nagrada znači kao potvrda za trud, potvrda za rad. Znači da se isplati raditi, truditi se, raditi na sebi. Tako da u tom smislu jako znači i to mi daje vjetar u leđa", priznao nam je Momčilo.

U kategoriji TV emisija godine nalazi se Provjereno. Problemi malih ljudi, priče koje se rijetko tko usudi ispričati - njihova su nit vodilja. Svakog četvrtka u vaše domove donose nevjerojatne priče. A imaju oni i još jednu nominaciju. Za TV osobu godine nominirana je Maja Medaković, zbog čijih se socijalno osjetljivih priloga kojima potiče pozitivne promjene u društvu nerijetko pusti suza.

"Ne da nisam očekivala nego sam ostala onako paf, jer sam saznala iz novina, vidjela sam svoju facu tamo među onim poznatim ljudima i prvo sam poslala poruku urednici kao što, zašto mi nitko nije rekao, ali kad malo staneš na loptu i pogledaš koji su još uz tebe nominirani, onda stvarno baš mi je čast", priznala nam je Maja.

Najdražu priču joj je zasigurno teško izdvojiti no svima će napamet pasti njezina priča o samohranom ocu Matiji Basarcu i njegovom sinu Milanu.

"I za 30 godina, jednog dana kad budem u mirovini, kad se budem osvratala na dio svog života na televiziji, ću se sigurno najprije sjetiti te priče", zaključila je Maja.

Tko su najbolji, odlučit će publika svojim glasovima. Glasovati se može do 13. ožujka.

