Nova sezona, no već dobro poznata lica žirija i voditelja. Za sudačkim stolom ni ovog puta neće biti lako jer sada pred njih sa svojim transformacijama dolaze najbolji od najboljih.

''Hello everybody, straight from Texas Miss Texas Nives Celzijus'', iz Texasa ravno za sudački stol showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. No šalu na stranu! Indira i Nives jedva čekaju nove transformacije All Stars sezone.

''Treba reći da su uistinu najbolji od najboljih. To su ljudi koji nisu opterećeni bodovima, koji apsolutno sve znaju'', uvjerene su Indira i Nives.

Za sudačkim stolom Indiri i Nives i ovog će se puta pridružiti Goran Navojec i Igor Mešin. A najbolji od najboljih bit će pod posebnim povećalom.

''Budući da imamo priliku susresti se sa All Stars, takva su i očekivanja. Očekivanja su da budu fantastični, da budu ono što je najteže ustvari, povjerit ću vam. Mislim da će biti strašno teško ovdje ocjenjivati jer s obzirom na kandidate ovo je neko svjetsko prvenstvo'', zaključio je Goran Navojec.

Osam nezaboravnih zvijezda prethodnih sezona ponovno će zasjati na pozornici najvećeg spektakla, u sedmoj, All Stars sezoni. A svaki član žirija ima svoje kriterije za odabir najboljih.

''Nekako mi je glavno mjerilo da ako uspijem kompletnu točku kandidata biti koncentriran i gledati samo ono što on radi, onda je uspješno. Ako mi misli odlutaju, počnem misliti o nečem drugom, onda nešto ne štima'', priznaje Igor Mešin.

Što će gljiva dodijeliti našim zvijezdama, tek ćemo vidjeti. A upravo su Indira i Nives bile njezin čest odabir.

''Ja ne volim gledati drugu Nives na stageu jer uvijek sam u strahu da ta Nives ne bude bolja i da ne stvori neke više kriterije kod publike, tako da nadam se da ove sezone nema Nives'', kaže.

''Meni je Marko Braić briljirao kao Indira. Muž je rekao: 'Ovaj je dobar, čovječe, obući ćemo ga u tvoj kostim, on ide u Frankfurt, ti ideš u Zürich'', šali se Indira.

Voditeljsku palicu i ovog puta preuzet će Maja Šuput i Frano Ridjan. Uzbuđenja ne nedostaje.

''Samo želim uživati jer su to kandidati koje sam nekad gledao iz svog naslonjača, sad imam uživo priliku vidjeti kako se transformiraju i ne znam tko je bolji od kojega. Netko u tjeranju suza na oči od smijeha, drugi pak od sjajnih izvedbi, tako da jedva čekam početak'', priznao je Frano.

Tko će biti nova kraljica ili kralj transformacija, saznat ćemo nakon osam zabavnih epizoda All Stars sezone showa ”Tvoje lice zvuči poznato”. A prvu pogledajte već u nedjelju u 20:15 na Novoj TV!

