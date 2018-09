Najpoznatije imanje u zemlji ponovno otvara svoja vrata. Na male ekrane ove jeseni stiže šesta sezona reality showa Farma. No ovog puta pravila se mijenjaju. 18 kandidata zateći će Farmu u još neviđenom stanju. A čeka ih i iznenađenje u voditeljskoj postavi.

Ove jeseni čeka nas Farma kakvu još nismo vidjeli. Staro imanje poharala je apokalipsa. Razrušeni krovovi, izbijeni prozori i vrata, razbacana ograda, iščupano korijenje stabala - samo su neki od prizora koji će dočekati farmere šeste sezone. Njihov prvi zadatak bit će preživjeti katastrofu i obnoviti farmu, kako bi bila prikladna za život.

"Prošle su lijepo živjeli, ovu ima dosta promjena i što će jest to će morat zaradit jer smo uvidjeli da kad nekome daš sve na srebrnom pladnju da to nije dobro, da to ne poštuju", izjavio je mentor Farme Josip Tučkorić Joža, a što je potvrdila i voditeljica showa Mia Kovačić.

"Farmeri kad dođu na imanje zateći će krš, lom i oskudicu. Nimalo im nećemo početak olakšati i bacit ćemo ih odmah u vatru", otkrila je Mia.

Uz to što će se morati uhvatiti u koštac s potpunom izolacijom, farmere čeka mukotrpan rad kako bi preživjeli. A neće se morati brinuti samo o sebi, već i o životinjama, kojih ima više nego u bilo kojoj sezoni dosad.

"Životinje su u dosta dobrom stanju, ove godine imamo malu promjenu, nemamo konja na farmi, imamo zato sto ovaca, pa krave, pa imamo magarce, svinje, kokoši, pure, guske. Bit će puno sa životinjama posla, a kamoli urediti farmu", rekao je Joža.

Farma jesen 2018. (Foto: IN Magazin)

"Uvijek se to kaže kao neki klišej, morat će raditi ko tim, ali ovaj puta zaista ako će htjeti preživjeti, ako će htjeti objedovati, ako će htjeti živjeti u harmoniji na ovoj farmi mislim da će zaista morati razmišljati kao jedna glava", zaključila je Mia.

Već uhodanom dvojcu Miji i Joži ove sezone pridružuje se već poznato lice. Davor Dretar Drele nakon osam godina vraća se na Farmu.

"Ja sam jako radostan, veselim se jako svakome trenutku, svakom danu, svakom jutru, svakoj noći snimanja i druženja s ovim ljudima ovdje i vjerujem da ću ja ipak s ponešto poljoprivrednim znanjima pomoći da im bude bolje i lakše", izjavio je Drele.

A netko će morati biti strogi sudac.

"Sada pokušavam više njega gurnuti da bude strog i pravedan prema farmerima. Ali vidjet ćemo kako će biti, Drele zna zastranit", otkrila nam je Mia.

"To što ona kaže da ja nisam strog mislim da ona misli na onog Dreleta od prije osam godina kada smo radili farmu. Ja sam se sada promijenio, ja kao što se može i vidjeti idem češće u teretanu, ja sam jedan potpuno drugi čovjek, kod mene više nema milosti, nema labavo. Ove godine će svim natjecateljima biti jako teško sa mnom", rekao je Drele.

A s obzirom na to da će on biti onaj koji će ih voditi kroz svakodnevne zadatke, za Farmere ima samo jednu poruku.

"Kao što je to svojedobno rekao Winston Churchill - krv, znoj i suze. Nema ove godine labavo, bit će vam jako teško. Držite se i kak bi rekla moja babica stisnite gaće, ne bu išlo samo tak", poručio je Drele.

