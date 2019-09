Nadamo se da ste spremni za uzbudljivu i zabavnu jesen na Novoj TV jer za samo nekoliko dana s prikazivanjem počinje nova serija ''Drugo ime ljubavi''. Sada već uhodana glumačka ekipa otkrila nam je neke zakulisne tajne, poput Momčilovih satova leta u avionu, a upoznali smo i najmlađe glumce na setu.

Svega nas nekoliko dana dana dijeli od početka prikazivanja nove dramske serije ''Drugo ime ljubavi'', a koliko god publika bila nestrpljiva, za glumce je to još stresnije razdoblje. Tako su na svečanoj premijeri prvih epizoda naše zvijezde imale pravu tremu.

''Meni je jedan od prvih projekata, ja sebe baš dosad nisam vidio na ekranu, vidjet ćemo kako će to biti'', rekao nam je Konstantin Haag.

Uzbuđena je i Elizabeta Brodić.

''Užasno mi je teško sebe gledati, počne mi se mantati, zlo mi je, ne mogu. Kolege su genijalni, ali teško mi je sebe gledati'', iskrena je glumica.

Na svu sreću, već prvi pogled na scene koje vas čekaju na malim ekranima svima je bio dodatni elan pri povratku na setove. Pogotovo jer je svatko od njih pronašao sebe u svojoj ulozi, pa i onoj negativnoj.

''Ako imaš godina koliko ja imam, a imam dosta godina, pa kad onda malo unatrag pogledaš, neke situacije koje reagiraš na setu, to jest u sceni pokupio si iz vlastitog života, pa znaš biti opak nekad i prema vlastitom djetetu, ne u toj vrsti zločestoće, ali ima opakih stvari'', govori Vlasta Ramljak.

Konstantinu se sviđa njegov lik.



''Općenito volim baš akciju, to se meni svidjelo jer ovaj moj lik zajedno sa Slavkom, mi imamo dosta dinamične scene, to mi se užasno sviđa. U kazalištu isto volim dinamične scene, puno radim s tijelom, volim mačevanja, te kaskaderske stvari, to mi je drago'', objasnio nam je.

Evo što nam je Slavko sobin rekao o svojoj ulozi.



''Zadnje dvije-tri uloge bile su mi neki veseljaci koji puno pričaju, a sad mogu glumiti frajera koji puno šuti, gleda i opasan je. Nisam takav privatno, dobro, jesam kad se naljutim, ali se teško naljutim, tako da uživam'', govori nam.

Novopečena mama Jagoda Kumrić za ovu je ulogu saznala kako je biti s druge strane kamere i mikrofona, u novinarskim cipelama.

''Svakako je uzbudljivo, sad kako smo snimali u tim uredima i sve baš mi je super, malo drugačije od svega što sam dosad radila. Moj je lik vrlo je inteligentna i oštroumna osoba i točno zna što želi, to je njezina glavna karakteristika, ona je istraživačka novinarka'', priznala nam je.



Nju je majčinstvo učinilo i boljom glumicom.

''Postala sam praktičnija, manje dramatična, sigurnija'', priča nam.

Baš kao i Jagoda, na male se ekrane, na radost gledateljstva, vratila i Barbara Rocco.

''Ja sam posluga u kući Krpanovih, imam kćer i tu se razvija neka naša priča, uz naravno sve stvari koje se s Krpanovima događaju, a imaju na nas reference'', objasnila nam je glumica.

Već je svima poznata ona da posluga zna sve najveće tajne.

Neke uloge doista dolaze kao naručene, kao Momčilu uloga pilota, zbog koje ostvaruje dječački san.

''Bilo je sjajno, na žalost nismo uspjeli podići avion jer rizik je to sve, ali sam ja lijepo dogovorio na toj lokaciji gdje smo snimali da ću ja doći na par satova, ne par nego i više jer mi se sviđa.

Zapravo, radim na ulozi, jer sad me gledaju i žena i majka i onda da ne bi bilo problema, radim na ulozi. Zato ću letjeti. Nije da ja to tako malo hoću, ne'', kaže nam.

Dok Momo pilotira, Slavko će, osim glumačkim, publiku ponovno oduševljavati i plesačkim umijećem u novom projektu.

''Kad počneš nešto novo raditi i ne ide ti, grozno se osjećaš, pogotovo kad si muškarac u 35-oj. Mi smo navikli da sve što radimo mora biti dobro, frajerski jako, dokazati se, a ne treba, ples me malo smirio'', otkrio nam je.

Dok njega kolege ne traže plesačke instrukcije, Katarina zbog svoje druge ljubavi grca u narudžbama.

''To me puno pogotovo muških kolega pita, zašto ne kreneš neke prsluke nešto, ali ne, muška moda me ne zanima'', odlučna je Katarina.

Uz sva ova poznata lica koja vas čekaju u intrigantnim zapletima, ekipu su osvježila i dvojica mladića, Borna i Filip, koji tumače uloge Roka i Petra.

''Jako je ugodna atmosfera, uvijek imamo smiješak na licu'', kažu nam.

Zabavno i napeto, sigurni smo, bit će i 8. rujna, kada ''Drugo ime ljubavi'' počinje s emitiranjem na Novoj TV u 20:15.

Zato očistite raspored i ugodno se smjestite jer čeka vas prava dramska poslastica.

