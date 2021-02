Iza poduzetnice Vanje Horvat je i teška i uspješna godina. Preminula joj je majka, preboljela je koronu, no bilo je i mnogo sretnih trenutaka. Neki od posljednjih su poslovno širenje, ali i uspjeh brata Hrvoja, koji je novi izbornik hrvatskih rukometaša. O svemu je s Vanjom razgovarala Lana Samaržija za IN magazin.

Vanja Horvat vječni je optimist i uvijek nasmijana. Pa teško je, šali se, da će ju u tome pokolebati čak i zloglasna pandemija. Koronu je nedavno, s vrlo blagim simptomima, i sama preboljela:

''Imali smo i moj Mladen i ja. Ja sam doslovce tri dana mirovala, a već četvrti sam kuhala, spremala, radila. Ja sam nekako pozitivna uvijek i ne dam se pod tu psihozu od drugih. Rekla bih da je to moj obrambeni mehanizam, da u svemu što se dogodi nekako pokušam naći nešto lijepo'', objašnjava.



U njezin se život prije više od dvije godine ušetao poduzetnik Mladen Veber, s kojim i poslovno surađuje. Prije godinu dana su se i zaručili. Tada je govorila kako joj za ljubav papir nije potreban, no i to bi se, čini se, moglo promijeniti:



''Nama je lijepo ovako kako je, zezamo se u vezi s tim vrlo često, dapače. U nekom tom smjeru možda i završimo danas-sutra, ali nije nam to prioritet. Evo, i Valentinovo, mi smo generacija koja to ne slavi, nekako ili ti je Valentinovo svaki dan ili ti nije nikad'', smatra.

Predanost je njezina odlika i kada je posao u pitanju. Ova stomatologinja i poduzetnica prije šest godina poslovanje svoje tvrtke posvetila je zeolitu – prirodnom detoksifikatoru koji je donio brojne promjene u njezin život.



''Jako pazim i što unosim u organizam i kojim se kremama mažem jer danas su na svakom koraku tokisini, neka kemija koja ulazi u naš organizam. Evo, došla je pandemija, otišli su ljudi slabog imuniteta, znači najbitnije od svega je naše zdravlje, zapravo da pazimo što unosimo u organizam. A kumulacijom tih toksina dolazi do oboljenja, do patologije bolesti'', objašnjava.



Čega god se Vanja uhvati, sve joj ide od ruke. Obitelj joj je beskompromisna podrška, a tako je i sa svakim njihovim uspjehom. Obitelj Horvat poznata je i po rukometu. Vanjin brat Hrvoje Horvat novi je izbornik hrvatskih rukometaša:



''On ima iza sebe jako puno znanja, jako puno utakmica. Gdje god da je došao, napravio je dobar rezultat, u reprezentaciji je već 3 godine, zna dečke. Rekao da se na to pripremao. Svi smo uz njega'', govori Vanja.



Ljubav prema tom sportu davno im je usadio otac, također Hrvoje, legendarni rukometaš i zlatni olimpijac rukometa bivše države. Rukomet je trenirala čak i Vanja.



''Ja sam totalno sportski tip, imam dosta godina, ali i dan-danas se bavim sportom. Evo, prije ovog bila sam na jahanju. I kad sam bila mala, moji su vidjeli da sam živa petarda i uvijek su me usmjeravali. Ali nije bilo jahanja, da je bilo, to bi mi bio prvi sport. Kako nije bilo toga, onda sam se okrenula rukometu. I kad sam došla na fakultet, ovdje sam počela igrati u prvoj ligi, no jednostavno stomatologija i rukomet nisu išli zajedno'', priča.

I tako se ona vratila jahanju. I to bez pritiska i očekivanja obitelji, kaže. Što god odlučila, oni su je podupirali. Njezina majka Dunja, koja je nakon duge bolesti prošle godine preminula, Vanji neopisivo nedostaje.



''Užasno puno, užasno puno... Da, ima trenutaka kad bih ju pitala za savjet, kad bih prokomentirala nešto s njom, pitala je kako bi ona ovo ili ono. To mi je još uvijek rak-rana'', priznaje Vanja.



Bol se pretvara u sreću kada zna da su njezina djeca Nina i Bruno, koje ima iz braka sa Zoranom Mamićem, sretna i ispunjena. A posebna blagost u njezinu životu je i unučica Vita:



''Sad ima dvije i pol godine, interesantna je, priča, melje, hoće kuhati, sve bi probala, ali što je najbolje, nevjerojatno je, dijete od jutra do mraka s osmijehom na licu. Jako je vedra, duha što genijalno'', priča Vanja.



Uz toliko osmjeha i sreće, pred Vanjom je, sigurni smo, još puno poslovnih, ali i privatnih uspješnih godina.

