Nives Celzijus pustila nas je u svoje dvorište te pokazala šarmera kojeg mazi i pazi svaki dan. Ipak nije riječ o novom dečku, nego o Gospodinu Lordu, njezinu dlakavom mezimcu.

S popuštanjem mjera i Nives je odahnula, no vrijeme izolacije provela je doma pridržavajući se svih mjera.



''Bilo mi je predivno u karanteni, sad me više muči kako ću preživljavati povratak u stvarni svijet. Nekako sam krenula postepeno, malim koracima'', kaže.



Proteklih mjeseci Nives se poput svih roditelja školaraca, htjela ne htjela, vratila u školske TV klupe i sa svojom djecom učila gradivo.



''Moram priznati da je bilo jako veselo. Njima je bilo super, pogotovo Leoneu, ne mora izlaziti iz kuće, sve odrađuje doma. Ja sam na momente bila na rubu živaca'', priznaje.



Stres je rješavala redovitom tjelovježbom kod kuće uz pomoć fitness aplikacija.



''Optimistično smo krenuli. Neću ja neki beginer, intermediate...ja odmah idem na advanced! Tako da su se djeca zaista preznojavala, onda su u nekom trenutku u nekim vježbama i odustali. Ja uporno dorađujem i čekam da odradim do samog kraja'', priča.



Uz to što je uzorna majka i domaćica, otkrila je da je vješta i kao kućna majstorica.



''I šmirglala sam, i bojala i dorađivala terasu, sad ću krenut i saditi i neke biljkice, svašta nešto je bilo'', kaže.



Uz sve te kvalitete pitamo se kako to da je ova fatalna ljepotica još uvijek singl.



''Da, ne znam, još moram naučiti mijenjati pločice i parkete...možda je to! Možda kad to naučim raditi, možda budem spremna napokon za nešto više'', šali se.



Dok se to ne dogodi, Nives u odgoju njezine djece pomaže njihov otac. S bivšim suprugom Dinom Drpićem ima skladni prijateljski odnos.



''Pa s ocem svoje djece sam onako kako treba biti sa ocem svoje djece. A to znači jako smo dobri. Dapače, u fantastičnim odnosima smo. Mi smo prijatelji, jako dobri prijatelji'', tvrdi.



S Dinom Drpićem je provela devet godina u braku a oboma su im na prvom mjestu njihova djeca, Leone i Taisha.



''Bez obzira što mi u masu situacija ide na živce, opet to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila ako imam neku situaciju. Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka i perioda kada smo se neizmjerno voljeli'', priča.



Mi je neizmjerno volimo i kao članicu žirija showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. U toj je pak ulozi stroga ali pravedna, no ima li favorite?



''Ja sam član žirija i ja ne smijem favorizirati. Meni su svi jednaki. Ja ocjenjujem samo od točke do točke'', objašnjava.



Budući da je i Nives zbog pandemije ostala bez brojnih poslovnih projekata, ima samo jedan plan za nadolazeće ljeto.



''Nadam se da ću imati jako puno posla i da ću jako puno raditi. To je to. Pa ako mi ostane vremena onda ćemo malo negdje na more. Ali ništa pretjerano, ne previše. Previše sam se sad odmarala'', kaže.



Čekamo njezine nove pjesme a tko zna, možda se i pojavi taj markantni šarmer koji će je baciti na koljena baš kao što je to uspio ovaj dlakavi frajer.

