Nives Celzijus otkrila nam je da joj na ljubavnom planu baš i ne cvjetaju ruže, zašto veze prekida i prije nego što prerastu u nešto ozbiljnije te kako se nosi sa statusom solo igračice

Nives Celzijus nedavno je proslavila četvrt milijuna pratitelja na Instagramu. Iako fotografijama većinu svojih obožavatelja s lakoćom baca u delirij, neki su joj našli zamjerku. Upitali su je li u posljednje vrijeme nabacila koji kilogram?



''Hallo?! To si me zaista pitao? Pa sad sam skinula, pogledaj me! Nakon čiste ljubavi zaista sam se toliko dobro i profesionalno ufurala u ulogu da sam ja stvarno bila prava trudnica, ja sam zaista papala kako trudnice to rade!'', našalila se Nives.



Posljedice ''trudničke'' prehrane Nives neutralizira redovitim znojenjem u teretani.



''Pa nastojim tri puta tjedno bar otići u teretanu, imam divne trenere i zgodne trenere, tako da je to isto jedna prednost i onda ti bude zanimljivo'', kaže.



S toga nije ni čudo da je i ovo ljeto u kupaćem kostimu jednostavno blistala.

''Evo nikad ne bih rekla ali ja sam se odvažila na ovaj ovogodišnji trend kupaćih babskih gaća koje ti dođu do grudi, tako da i ja imam jedan par takav i baš ga volim, baš mi je lijep'', otkriva ova pjevačica i glumica.Njezina omiljena plaža nalazi se na otoku Silbi, daleko od očiju znatiželjnika.''Tamo nema nekih očekivanja od mene. Nitko ne prati šta sam obukla, da li sam u japankama, da li mi je nesređena kosa, da li sam bez šminke jer u mom slučaju odmor doživljavam kao to, odmor od svega, odmor od frizera, šminke, sređivanja'', priča.

Za Nives možete reći što god želite, no ne možete zanijekati da je pravi multipraktik. Ona je brižna majka, pjevačica, glumica, influencerica i spisateljica. Zaželjela se pisanja, no za novu knjigu još čeka inspiraciju.



''Moj život je toliko dosadan, tko bi htio čitatio tome! Kao Nives radi, Nives nema frajera, Nives apstinira, Nives je u celibatu... pa možda zapravo bi to bilo zanimljivo ''Kako preživjeti u celibatu nekoliko godina!'',

To bi svakako bio bestseller. No pitamo se zašto je jedna od najseksi Hrvatica već godinama solo.

''Ne znam, meni nekako to dosadi i prije nego se išta realizira. Ja sam došla do zaključka da sam ja u posljednje vrijeme jako dosadna osoba i da tu svoju dosadu projiciram na druge muškarce. Onda su mi oni dosadni a zapravo je problem u meni. Moram malo poradit na tome'', priznaje.

Iako je iza nje brak s nogometašem, čini se da bi Nives za svojeg ljubavnog šampiona ponovno mogla odabrati junaka sa zelenih travnjaka.



''A ne znam...hmmmmm...vjerojatno bih! Vjerojatno bih!'', iskrena je.



Koje god on profesije bio, teško će doći do izražaja uz ovakvu bolju polovicu.

Što nam je još Nives ispričala, pogledajte u prilogu In magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV. Propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.