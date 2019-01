Prije tri mjeseca Nina, kći Zorana i Vanje Mamić i reper Jopa postali su roditelji. No unatoč zajedničkom djetetu, njihova veza nije izdržala. Mladi su roditelji prekinuli vrlo brzo nakon rođenja kćeri Vite, a Jopa se posvetio karijeri glazbenika. Kako usklađuje repanje i očinstvo, otkrio je našoj Juliji Bačić.

Sve svoje emocije izražava stihovima i tako već 15 godina, a otkad je prije tri mjeseca postao otac, reperu Josipu Jakopecu Jopi najveća je inspiracija kći Vita koju je dobio u vezi s Ninom Mamić, kćerkom bivših supružnika Zorana i Vanje Mamić.

''Još nisam ni skroz svjestan tog svega, ali to je neopisiv, neopisiv osjećaj. Bio sam na porodu i ne mogu to riječima opisati, to malo stvorenje, taj mali čovjek, a toliko ljubavi. Obožavam ju, volim ju, živim za nju, ona mi je motivacija, svaki put kad su neke borbe, depresijice, sjetim se samo za kog živim sad, kog imam pored sebe i to je to, to je moj mali anđeo'', priča nam reper.

Tromjesečna Vita unijela je mnogo radosti u obitelji Mamić i Jakopec, ali ljubav prema zajedničkom djetetu nije bila dovoljna da Nina i Jopa ostanu zajedno, no Josip prekid nije htio komentirati.

''Ne bih, ne bih komentirao'', kaže nam.

Mamićeva kći i reper Jopa prekinuli su navodno vrlo brzo nakon rođenja malene Vite, a iako odnos s majkom svojeg djeteta nije želio komentirati, ulogu oca shvatio je ozbiljno.

''Mijenjam pelene, nije mi to problem uopće, dapače uživam u tome, snašao sam se, mislio sam u početku kako će to sve biti, bojao sam se primiti da se ne potrga beba ili nešto'', iskreno nam priča.

Zbog kćerkice Jopa je napustio i opasan posao pirotehničara te se u budućnosti namjerava potpuno posvetiti novim pjesmama i nastupima.

''Ja svoje pjesme ne znam napamet, onda mi se ne da učiti za koncerte, onda dođem na koncert pa pola ne znam, pa ko Mišo Kovač dižem ruke bezveze, tako da sad ću se posvetiti tome. Htio bih napraviti nešto veliko jer stvarno ima ljudi koji me slušaju, nije da je prazna priča'', tvrdi nam.

Živjeti od glazbe, njegov je plan, ali ne priželjkuje bogaćenje.

''Volio bih platiti račune, kupiti braći nešto, nikakve sad voziti Porchee ili ne znam što nego realne, normalne stvari'', skroman je.

Danas uzoran otac, sin i brat, nekad je živio potpuno drukčijim životom.

''Radio sam svašta, najveći su mi problem bile tučnjave, volio sam se tući i to, imao sam i takvo društvo. Bilo je svašta tu još popratnih stvari, ali mislim da sam najviše pakosti nanio roditeljima svojim, a imam dva mlađa brata i jednu sestru i onda mi je došlo u glavu da ja trebam biti nekakav uzor, trebam biti primjer nekakav i onda sam stao, a teško se odmaknuti od svakodnevnice, dođeš na kvart, svi su tu i dalje, to je pakao, ja zovem pakao to'', iskreno nam je ispričao.

Izlaz iz tog pakla Jopa je pronašao u vjeri, a zajedno s Alanom Hržicom i Marinom Ivanović Stokom, član je i molitvene zajednice "Srce Isusovo".

''Otišao sam u Tabor na nagovor prijatelja, tamo sam došao sav istetoviran, stao i rekao-što je ovo, dosadno, vruće mi je i onda sam vidio opsjednuće nekakve žene i uplašio se ko nikad i onda sam se počeo odmah moliti, zvati mamu i tako je to sve krenulo. Vjera je mene izvukla s tog lošeg puta, s te ulice, loša ekipa, loše društvo, navike/ prije sam se u biti ja izrugivao od toga svega moja mama je molila za mene i dok nisam osjetio ja poziv da bih trebao otići u crkvu moliti se meni je to sve bilo smiješno i stvarno sam osjetio Božju milost i tamo sam pronašao neku mirnoću,duševni mir, a to je najbitnije danas'', zaključio je.

Duhovni mir najveći je saveznik ovom mladom tati u borbi sa svim životnim izazovima. A ljubavni brodolom s Ninom Mamić možda će mu poslužiti kao inspiracija za neku novu pjesmu.

