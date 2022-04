Pjevačica i hrvatska predstavnica na Euroviziji 2016. godine Nina Kraljić upustila se u novu životnu avanturu. Ljubav prema glazbi pretočila je u svoje novo zanimanje zvukoterapiju. Zvučne kupke i masaže sada su njezina svakodnevica, a kako izgleda zvukoterapija s potpisom ove osebujne glazbenice zna ekipa In magazina!

''Mi imamo preko 20 instrumenata koje koristimio pri zvučnoj kupci, ali ono što možete sad vidjet tu prvenstveno kristalne zdjele, znači od čistog kristala. Svašta se kombinira, od bubnja do ocean druma, znači bubanj koji imitira zvuk oceana, što jako opušta klijente, do kišnog štapa, znači asocijacija kiše, stvaramo jedan ugođaj zvučnih podražaja koji umiruju i koji su čisti antistress, a istovremeno koristimo instrumente koji se koriste u zvukoterapiji koji ipak imaju svoje velike benefite na psihofizičko zdravlje. Jer to je jedan jako lijepi oblik ležeće meditacije. Klijenti leže na yoga prostirkama i sat vremena uživaju u zvukovima, odnosno u jednom zvučnom valu koji se stvara'', započela je objašnjenje Nina Kraljić.

Zvučna kupka, odnosno, kupanje u zvuku oblik je meditacije. Kada se zvukovima ovih osebujnih instrumenata pridoda i anđeoski glas Nine Kraljić - rezultat je jedinstveno iskustvo. Nina je otvorila studio za zvukoterapiju.



''Dugo se to krčkalo. Ja sam ušla u glazbu zato jer smatram da glazba liječi i ako nema tog segmenta, ja sam jako tužna'', kaže Nina.

Još jedna njezina specijalnost je i zvučna masaža. Vibracijom zvukoterapijskih instrumenata dotiče se i masira svaka pojedina stanica u tijelu.

Glazbenica na pozornici ili zvukoterapeutkinja u svojem studiju, njezin moto je isti.

''Moj glavni moto je iskrenost. Znam da je jako banalno i bazično, ali ja dosta vidljivo sam svima pokazivala što ja osjećam, nema kod mene fejkanja'', kaže.

Svoj novi poziv - zvukoterapiju lako može usporediti s umjetnošću.



''Umjetnost je tu da potiče ljude na razmišljanje i to je ono što ja želim dobiti, ja želim dubinu, a istovremeno uz dubinu želim onu glavnu nit što glazba je, što duša je, što istina je, sve one glavne stvari koje su možda u današnje vrijeme dosta zanemarene, te jednostavne, bazične, prekrasne stvari tipa konekcija s prirodom, konekcija samih sa sobom, sa svojom autentičnošću, to su neke stvari na kojima ja temeljim svoj rad. Ja ne mogu opisati koliko je lijepo kad vidiš zadovoljne ljude koji su došli u jednom stanju, a izašli u posve drugom stanju i to je nešto što me toliko ispunjava. Evo da nema stagea bila bi super, Stage je naravno prekrasna stvar, dijeliti muziku s ljudima na pozornici, ali ovo je jednako prekrasno'' zaklučila je.

A cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

