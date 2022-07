Nina Badrić sinoć je proslavila 50. rođendan te ekskluzivno za IN Magazin otkrila da nikad nije bila sretnija i zadovoljnija, iako joj se brojni snovi u životu nisu ostvarili. Slavlje nisu propustili ni njezini kolege glazbenici, poput Petra Graše, koji s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćerkice. Djelić atmosfere s Ninina 50. rođendana, na kojem je blistala, donosi naš Davor Garić.

Kakav je osjećaj sad kad je Nina Badrić stavila kvačicu i na tih 50?

''Iskreno, prekrasan, miran, zadovoljna sam, mislim da nikad nisam bila zadovoljnija sama sa sobom nego sada'', rekla je pjevačica novinaru Davoru Gariću za In magazin.



Za nju su godine zaista samo broj, koja je njezina tajna?

''Nema tajne! Duh je mlad. Kad je duh mlad, kad si u glavi mlad, godine su zaista samo broj. Ja mislim da nikom više na svijetu nije važno koliko netko ima godina nego koliko ima života u svim tim godinama. Netko s 20 i nešto je dosta starmal, a evo netko sa 50 je dosta neozbiljan kao ja'', priča Nina.



Ninin su rođendan proslavile brojne domaće zvijezde pa dobrih želja nije nedostajalo.



''Zaista, sreće i zdravlja. Ona je pozitivac, neka tako i ostane. Radili smo mnogo projekata i porodično se družimo i zaista jedna pozitivna vesela osoba koja i pjesmama uveseljevala i rsplakala mnoge generacije'', govori Enis Bešlagić.



''Ona zna koliko ja nju volim, a želim joj da nam i dalje bude ovako sretna, vesela, želim još puno dobrih pjesama od Nine, želim našeg zajedničkog druženja najviše'', poručila je Marija Husar.



''Ja i Nina se znamo već 27 godina, od naših početaka, i zvao sam je prije nego što sam došao tu i rekao sam joj želim sve što i sebi, a to je zdravlja dobrote, muzike, svega što ona voli'', govori Petar Grašo.



Grašo, uz Ninin, uskoro slavi još jedan rođendan - svoje kćerkice, koja na svijet stiže krajem srpnja.



''Ja mislim da čovjek postane svjestan onog trenutka kad stavi to biće u ruke, ali evo kazat ću vam u kratkim crtama - sretni, spremni, čekamo!'', govori Petar.



Gosti su na Nininu 50. rođendanu uživali u delicijama slavnog chefa Marina Rendića.



''Za početak puno svježih stvari, mediterana, ribe, škampi, plodova mora, naravno ima tu malo i mesnatog dijela, tartar, znate da Hrvati vole tartar, ima puno raznolike hrane ali dosta je sve koncentrirano na povrću, ribi, mora biti i mesa'', otkrio je chef Marin Rendić.

A koji je do sada nedosanjani san Nine Badrić?

''Puno ih je. Lagala bih ti kad bih ti rekla da su se meni svi snovi ostvarili, puno snova mi se nije ostvarilo, puno snova koje sam silno željela mi se nisu ispunili, ali onda u jednom trenutku zagrliš život, prihvatiš ga jer je tvoj, jer je ovo tvoja sudbina, tvoja priča, ne možeš se uspoređivati s nijednom drugom, kako meni mnogi zavide kad gledaju izvana, tako sam i ja mnogima zavidjela kad bih gledala izvana, međutim, prije par godina sam sama sebi rekla da je ovaj moj život najveći blagoslov koji mogu imati i presretna sm u njemu', zaključila je Nina.



Nikomu nije promaknula Ninina haljina osebujnog kroja koja je imala posebnu poruku.



''E pa ovo je haljina koja ima jednu posebnu priču. Ja sam si je naručila sebi za rođendan još prije 4 mjeseca, novosadski dizajner Mihano Momoza, koji je mene odavno oduševio svojim kreacijama. Onda sam ga nazvala i rekla da želim baš tu haljinu, haljinu cvijet za svoj rođendan jer mi simbolizira novi život i mora biti u bijeloj boji i to je bilo to'', otkrila je Nina Badrić.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Grašo na rođendanu Nine Badrić tulumario bez supruge Hane, pogledajte u čijem se društvu zabavljao! +23

Seve skakala po bini u mini bijeloj haljini, ali svi su gledali u ogroman detalj koji je imala oko vrata! +28