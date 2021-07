Nina Badrić ovog je vikenda proslavila 49. rođendan i otkrila da je spremna za nove životne izazove. Na opatijskom je koncertu zablistala u uskoj glamuroznoj haljini i pokazala rezultate svoje vegetarijanske prehrana. Kako se osjeća na pragu pedesete i zašto najradije uživa u tišini Nina je ispričala za IN Magazin.

Nini Badrić cijelo je ljeto bukirano i ispunjeno nastupima i sada je u nekom novom movingu na koji se treba ponovno naviknuti.

"Od ničega do nečega, to je dobro, meni se to sviđa, te razlike u životu. Imati pa nemati, biti pa ne biti. Krenuli smo raditi svoj posao, ovo je moj posao i sretna sam što mogu ga ponovno raditi, što mogu živjeti od njega, hraniti svoj bend i ljude koji su večeras sa mnom, ima ih jako puno. Sretna sam što se pokrenuo mali kotačić, a vidjet ćemo dokle će to", izjavila je Nina.

Nina je zablistala u elegantnoj haljini u kojoj je izgledala kao prava diva, a za koju je zaslužna njezina prijateljica i domaća dizajnerica Aleksandra Dojčinović.

"Moram biti iskrena i reći da je ova haljina napravljena prije dvije godine, netom prije pandemije i nikada ju nisam imala prilike nositi. Svi koncerti su nam bili otkazani i jedva sam čekala da krene sve ponovno i rekla sam da će ova haljina biti za ljetnu pozornicu u Opatiji", otkrila je Nina.

Srpanj je super mjesec za Ninu jer joj je ispunjen koncertima, ali i zato jer slavi 49. rođendan.

"Slavim rođendan radno, možda ćemo poslije proslaviti malo. Hvala Bogu na godinama, daj Bože da ih je što više. Neki se ljudi boje godina, ali lijepo je, privilegija je stariti", zaključila je pjevačica.

Između koncerata odmarati će na Hvaru, a otkrila je i kako izgleda njezin dan na plaži.

"Najiskrenije, u mrtvoj tišini. Ne volim muziku, ne volim žamor ljudi, ne volim veliko društvo. U autu kad se vozim slušam tišinu, to se mnogi iznenade kada se sa mnom voze negdje. Mir, tišina, bicikl, daj mi moj komad neba, mira i ja sam najsretnija na svijetu", priznala je Nina.

