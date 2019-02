Jedna od naših najnagrađivanijih glazbenica Nina Badrić na Dan žena nastupit će u splitskoj Spaladium areni. Kako se odlučila na ovaj veliki glazbeni zalogaj, kako komentira svoj ljubavni život te zašto joj je vjera važna, pjevačica je povjerila našem Hrvoju Kroli.

Nina Badrić posjetila je dalmatinsku metropolu u kojoj će 8. ožujka održati veliki koncert. Pjevačica priznaje kako već sad osjeća pozitivno uzbuđenje jer napuniti Splitsku arenu nije nimalo lak zadatak.:



"Spremam presjek svoje karijere, sve pjesme od prvog dana otkad me ljudi pamte, znam šta im je drago za čuti do najnovije pjesme ''Rekao si''. Moram priznati da sam ja toliko sretna i toliko radosna i uzbuđena", rekla nam je Nina.



Za prvi veliki solistički koncert u Splitu trebalo je proći više od 20 godina, ali Nina ističe da je čekala pravi trenutak. Svaki dolazak u grad pod Marjanom Nini budi i uspomene na nikad prežaljenog kolegu i prijatelja Olivera Dragojevića.

"Jedna velika glazbena inspiracija, onda kada sam ga upoznala privatno kao osobu, sam si rekla, pa je li moguće da postoji tako normalna osoba. Pa to je ipak Oliver Dragojević, čovjek po Rivi sa mnom šeće, daje lovu ljudima sa strane. Tu sjedimo, nikakvu dramu ili famu čovjek oko sebe nije radio, Oliver je bio jedan obični Oliver, a tako veliki Oliver'', prisjeća se pjevačica.



Nina je trenutno posvećena isključivo karijeri ti kaže da je uz pjesmu ''Dani i godine'' glazbeno sazrela. U ljubavnom statusu trenutačno piše kako je slobodna. Iako napominje da je novinski je napisi često znaju od srca nasmijati:

"Ne da mi se ništa demantirani, ništa komentirati zato što su me toliko puta vezali uz neke muškarce s kojima sam zaista prijatelj, neke od njih ni ne poznajem i onda ipadne više smiješno išta govoriti.", objašnjava.



Nina naglašava da kad se u njezinu životu pojavi onaj pravi to će ionako svi odmah znati. Ljubav je ono što je pokreće i bez ljubavi, ni njoj nema života.



"Meni netko tko je bitan u životu i tko je meni važan u životu, ja ga nisam ni pokušala sakriti. Nisam ni pokušala skrivati svoj bivši brak niti nešto što mi je bilo bitno i važno. Za osobu koja je meni bitna i važna, svi će znati'', tvrdi.



Iako ju često nazivaju glazbenom divom sama se na taj kompliment još uvijek nije privikla:



"Ja vežem epitet dive uz Josipu, Gabi, Terezu, Radojku to su meni dive, legende i kraljice. Ja bi voljela doseći taj nivo jednog dana u svojoj karijeri ja sam ti jedna sasvim obična Nina.", kaže.



Estrada nije nimalo jednostavan život i na tom se putu može lako izgubiti. Osobito ako se osoba počne sama sebi diviti. Zato treba biti okružen obitelji i iskrenim prijateljima koji će ti znati reći kad pretjeruješ:

"Najgore je ja mislim kada se čovjek krene zaljubljivati u sliku o sebi - to je početak pucanja. Sad zamisli da siđeš s pozornice i još uvjeravaš ljude kako si ti genijalan i onda dođeš doma i sama sebe gledaš u ogledalo i i kažeš si kraljice, ljubiš se, haha, pa to nije normalno i to je vrlo opasno.", priča.



U njezinom životu važnu ulogu ima vjera, koja joj je najbolji putokaz kroz život:



"Ja vjerujem u Boga, Isusa, Majku Božju, ja vjerujem da je ovaj život samo prolazan do nekoga ajmo reći pravoga, prave priče. A u svakoj mojoj pjesmi postoji poruka ljubavi, ja mislim da je ljubav najveća vjera.", zaključuje.



A kako izgleda kad Nina svojim hitovima ugrije Spaladium Arenu moći će te doživjeti na Dan žena.

