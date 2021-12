''Pravu se ljubav isplati čekati'', priznala je Nina Badrić i objasnila zašto joj status slobodne žene ne pada teško. Kako se bori s ovim, za glazbenike izazovnim vremenima, zarađuju li pjevači basnoslovne iznose za novogodišnje nastupe, kako se govori, i zašto je otvorila srce dok je pisala svoju novu pjesmu ''Pamtim'', Nina je otkrila Davoru Gariću za In magazin!

Naša glazbena diva Nina Badrić izdala je spot za svoju novu pjesmu "Pamtim" koja za nju ima posebno značenje.

"Mogu reći da je ovo nekako moja najosobnija pjesma jer zbilja je lako nastala", ispričala je pjevačica za In Magazin.

Kažu da najbolja inspiracija dolazi iz boli, a Nina se slaže kako ima nešto u tome, no kod nje to ipak nije slučaj.

"Ja sam svoje najemotivnija pjesma napisala u najsretnijim i najzadovoljnijim fazama", kaže Nina koja se trenutno jako veseli novogodišnjoj gaži, a ove godine nastupa izvan Hrvatske.

"Hvala Bogu da ćemo za Novu godinu biti radno jer prošlu godinu smo svi odsjedili u svojim kućama. 30. sam na trgu u Budvi u Crnoj Gori, a 31. sam na svoje veliko veselje u Brčkom na trgu", pohvalila se.

Svake godine se u medijima spekulira o basnoslovnim iznosima koje hrvatski i regionalni glazbenici zarađuju za Novu godinu, no Nina je otkrila koliko u tome ima istine.

"Puno je medijskih kalkulacija i puno je medijskih neistina oko honorara jer to se izlazi sa ciframa koje mnogi od nas nisu nikada niti vidjeli, a kamoli dobili za jedan nastup. Ali ja bih voljela da dođe do tih vremena kada za jedan nastup možeš dobit 100 tisuća eura, pa ovim putem pozivam svakoga tko bi mi to platio da se slobodno javi", našalila se.

A što si je Nina poželjela za novu godinu?

"Samo zdravlje, jer kad je čovjek zdrav može sve u životu postići i napravit uz mali faktor sreće, pritom mislim i na fizičko i na zdravlje u glavi. Da čovjek u ovim ludim vremenima sačuva zdrav razum, jer ovo je igra živaca, igra na iscrpljivanja, pa tko preživi pričat će", kaže.

Dotakla se i teme ljubavi te je otkrila je li moguće da i dalje ne ljubi nikoga.

"Puno puta sam rekla da sam ja teško zaljubljiva osoba, o meni ljudi koji me ne poznaju imaju predrasude, djelujem ljudima romantično, što i jesam, ali nisam zaljubljiva. Ja ću radije živjeti sama nego bilo s kim jer prava ljubav se ne desi svaki drugi mjesec, to je vrijedno čekati u životu, ako ne u ovom u drugom sigurno", optimistična je Nina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Petar Grašo podijelio sretne vijesti, ne skriva koliko je zahvalan zbog toga: "Srce mi je prepuno!" +21

Šok u regiji! Preminula 21-godišnja YouTuberica koja je imala stotine tisuća pratitelja +6