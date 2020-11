Što se događa s našom psihom s obzirom na to da već mjesecima živimo u vremenu pandemije? Koliko sve što se događa utječe na nas i kako sami sebi možemo pomoći? Ni poznatim Hrvatima nije svejedno, a kako u svemu ovome ostati normalan, pitali smo poznatu psihologinju Ljubicu Uvodić Vranić.

"Tisuće pitanja prolazi glavom kada, dokle, što, kako, što će uopće biti, hoće li svijet biti kakvog smo ga poznavali i život kakav smo živjeli ikada više živjeti", pita se Nina Badrić.

S koronavirusom došla su i ova pitanja, a ono što baš sve zanima je - kad će ovo biti iza nas? Cijeli svijet čeka ovaj odgovor, a od svega što se događa, teško je izolirati se jer naše je živote korona promijenila, a itekako utječe i na psihu.

"Gledam te silne vijesti, informacije, dezinformacije tako da jedini zaključak u ovom trenutku je - nisam baš najbolje", priznao je Vladimir Kočiš Zec.

"Neka ta neizvjesnost mi se stalno vrzma po glavi, međutim najgore što čovjek sebi može dozvoliti je da uđe u strah, dakle strahu jedno veliko ne", zaključila je Nina.

Ni poznati Hrvati, ni svi ostali, nikako ne mogu ostati imuni na sve ovo što se događa. Brojke svakog dana, nažalost, rastu, a s njima i strahovi. Baš njih se, smatra psihologinja Ljubica Uvodić Vranić, moramo riješiti.

"Ako se bojiš reci, ako si zabrinut reci, naše emocije koje su potisnute, a jake su, one nas čine da izgledamo kao jedan ekspres lonac koji se samo unutra kuha, kuha, kuha", objasnila je Ljubica.

Kuhaju, a da te naše misli ne ekplodiraju, trebali bismo se što više okružiti pozitivnim vijestima.

"Da u prvi plan stavimo čovjeka koji je izašao iz bolnice, koji je dobro, da u prvi plan stavimo - zamislite danas je napustilo bolnicu toliko i toliko ljudi. Da vidimo nekoga tko je već tako dobro da je u stanju o tome lijepo pričati", izjavila je Ljubica.

Jer brojke na koje nas je pandemija naučila, teško možemo izbjeći.

"Čak i ako uporno odbijate da to čujete, čujete jer jednostavno slušaju vaši ukućani jer vas zovu prijatelji, jer vam o tome govore. To je stalno jedna tema dana kao da smo u jednom filmu, a stalno dolje piše korona, korona, toliko i toliko ovih, onih", objasnila je stručnjakinja.

Kako bismo iz tog filma izašli što zdravije psihe, o strahovima i problemima treba razgovarati.

"Imate li neku tetu koju nitko ne naziva, koja živi sama, ma zvrcnite ju. Najgore je stajati kod kuće, strepiti i imati upaljen i radio i televiziju, mijenjati programe i šutjeti, to je najgore", poručila je.

A još gore je negirati da korona postoji.

"To je kao kad čujete da vam je netko umro, umro, meni, moja mama? Pa to je greška, idem u bolnicu se svađati sa svim doktorima, korona, ma ne, to ne postoji jer se ja previše toga bojim", objasnila nam je Ljubica.

Ne možemo se praviti da se ništa ne događa, ali možemo sačuvati mentalno zdravlje te biti sabrani i tijekom pandemije jer sve će ovo uskoro biti iza nas. A naš glavni zadatak trebao bi biti ovaj:

"Ostanimo negativni što se tiče korone, ali ostanimo pozitivni što se tiče misli, što se tiče vjere da su ipak ovo nekakvi zadnji trzajevi", zaključila je.

