Nikolina Pišek je IN Magazin progovorila o situaciji trovanja ugljičnim monoksidom.

Televozijska voditeljica Nikolina Pišek i njezina mlađa kćer Una nedavno su doživjele strašno iskustvo trovanja ugljičnim monoksidom nakon čega su obje bile hitno prevezene u bolnicu.

Nakon što se donekle oporavila, Nikolina je opisala kako se trenutačno osjeća, ali i kako su izgledali trenuci užasa u njezinu zagrebačkom stanu.

"Sada sam puno bolje nego što sam bila prije tjedan dana, ali dobro sam", rekla je Nikolina.

Nju i njezinu kćer sekunde su dijelile od najgoreg mogućeg scenarija.

"Kada sam došla u bolnicu toga nisam ni bila svjesna i sada se šalim na tu temu jer humor je ono što nas vadi u ovakvim situacijama kada se sve dobro završi", zaključila je.

Nikolina je izignorirala neke simptome trovanja ugljičnim monoksidom, ali to nije nikako povezala niti pomislila da bi moglo biti moguće.

"Pomislila sam da sam razmaženi meteopat koji reagira na promjenu vremena s glavoboljom, pa mi je počela neka mučnina pa sam i to izignorirala misleći da smo Una i ja nešto jele taj dan što nam nije dobro sjelo na želudac, pošto je i njoj bilo mučno. Onda je Una zaspala, a ja sam počela osjećati vrtoglavicu, nesigurnost u nogama i lupanje srca. I onda sam dubokoumno odlučila popiti tabletu za smirenje i leći, misleći kako će to sve proći do jutra jer si ne mogu priuštiti odlazak na hitnu pomoć, pošto sam sama s djetetom. No da sam se zaista smirila do jutra, e onda bi ostala "mirna". "Nalazi s hitne pomoći kažu da su mi pluća u dosta lošem stanju, krvna slika relativno brzo popravila u roku do 24 sata. Ali ostale su mi neke tahikardije i promjenjena slika EKG-a koju ću sada morati pratiti, otkrila je Nikolina.

Iz cijele te priče izvukla je životnu lekciju.

"Mi uglavnom ne učimo na tuđim grešakama, nego na svojim, ali u ovom slučaju se zaista ne isplati učiti na svojim greškama, odnosno moju je bolje akceptirat. Sigurna sam je bitno da nabavimo detektore za ugljični monoksid, odnosno alarme i nešto što će nas upozoravati na neke situacije kojih se moramo kloniti i provjeravati", izjavila je.

Sve te životne situacije koje su možda teške i ozbiljne na prvi pogled, zapravo riješava humorom kao što je sama rekla i uvijek je vesela i puna energije.

"Humor me vadi, ja jesam osoba koja se voli šaliti posebno na svoj račun, to mi je posebno drago. I volim crni humor, a gdje ćeš bolje teme od ovog za to", zaključila je Nikolina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.