A sad ekskluziva! Nikola Pokrivač tri je puta uspio pobijediti zloćudnu bolest, zbog koje je prekinuo profesionalnu nogometnu karijeru. No, uz pomoć vjere i obitelji, Nikola ni u jednom trenutku nije izgubio optimizam. Bivši sportaš postao je poduzetnik. Ovog vikenda ugostio nas je na otvorenju kluba, čiji je suvlasnik.

"Došao mi je iznenadni kraj karijere, sigurno se nisam nadao tome, ali pošto sam završio tako rano, eto, odlučio sam se malo za ovaj biznis i uz to ću sad na ljeto upisati sportsku akademiju za trenera i mislim da ovo jedno ide s drugim. Cijeli život sam u karantenama i sigurno da nisam imao ovakve mogućnosti za taj noćni život i to sve, ali pošto je sad došao kraj karijere, sad je puno lakše", priča Pokrivač. No, posljednje tri godine za Nikolu bile su sve samo ne lake. Nakon zloćudne dijagnoze, Nikola je tešku bolest pobijedio čak tri puta.

"Prvi put kad sam to saznao bilo mi je najteže, ali onda kad sam se suočio sa svime time, mogu poručiti svima da nema nikad predaje, nema nikad odustajanja jer život je kratak i vrijedi se boriti tako da nema predaje i nema odustajanja nikada. To su bile duge tri godine u kojima sam se borio s bolešću, ali već je od 01.09. otkad sam izašao iz bolnice sve u najboljem redu i ja mislim da će ovaj pit biti treća sreća jer ove zadnje tri godine su mi stvarno najteže godine u životu, i kao što sam rekao, nadam se da je to iza mene i da dolaze bolji dani", priča Pokrivač.

"Obitelj je uvijek uz mene, roditelji su tu i tu su i prijatelji koje moram spomenuti jer oni su se pokazali u tim najtežim trenucima tko je pravi prijatelj i bili su mi stvarno podrška, svih 50 dana kad sam bio u bolnici bili su uz mene i prije i za vrijeme i kasnije", dodao je bivši nogometaš. "Volim se družiti s prijateljima, kako sam prestao igrati nogomet, imam puno vremena i to što sam bio bolestan, isto sam puno propustio, tako da hoću sad sve nadoknaditi i živim punim plućima i želim samo misliti na lijepe trenutke. Ne mora to sad biti izlazak do jutra, može biti i neka večera i druženje s prijateljima koji su mi puno falili, kao što sam rekao hoću to sve nadoknaditi što sam izgubio kroz ove tri godine", zaključuje borbeni Pokrivač.

