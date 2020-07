Jedno od imena o kojima se najviše govori u posljednje vrijeme na glazbenoj sceni je Nika Turković. Prvu pjesmu napisala je s devet, a danas 15 godina kasnije svakom svojom pjesmom pomiče granice. Tako je i s posljednjom "Gledaj me" progovorila o ženskoj snazi. Tko joj je pomogao u pisanju te pjesme te kako danas gleda svoj nastup na dječjem Eurosongu ispričala je Dijani Kardum.

Sve su oči uperene u Niku Turković. Svojom posljednjom pjesmom učvrstila je status nove nade i pravog osvježenja na domaćoj sceni. A ona je s "Gledaj me" poslala poruku ženske snage.

"Malo sam bila nezadovoljna vezano uz nekakve stvari. Ustvari se zalažem i za feminizam, i za ljudska prava, i za ženska prava, za ljubav prema sebi, tako da jedan događaj me potaknuo pa sam odlučila pristupiti pisanju takve pjesme", otkrila nam je Nika.



U posljednjih godinu dana otkako se vratila na domaću scenu hrabro korača prema uspjehu. Novu stranicu okrenula je s pjesmom "U mraku", a nastavila je s "Rajem". S trećom po redu pomaknula je nove granice.

"Mina ženska himna. To je jako velika rečenica, ali nisam ju ja izrekla da ne bi bilo. Baš mi se puno i cura i curica i žena javilo da se jako pronašlo u toj pjesmi, ta neka priča. Svatko ju je interpretirao na svoj način što mislim da je i ljepota glazbe. Ali svi su shvatili poruku, a to je da je najbitnije da smo sebi dovoljne i sebi najbolje pa onda sve drugo", objasnila je.



Prvu pjesmu napisala je prije 15 godina. S devet je nastupala na Eurosongu, a danas ju te snimke dobro nasmiju.



"Ja sam si tad bila sjajna. Ja samo pamtim to još po tome baš sam tad voljela to što ja radim, super mi je bilo, bila sam glavna faca u školi nakon toga i to je bila poanta života tada", prisjetila se.



Nakon toga školovala se u Londonu. No o inozmenoj karijeri ipak ne razmišlja.



"Imala sam zapravo neke prilike koje sam odbila jer nisam znala tko sam u to vrijeme, nisam znala što želim i pogotovo nisam znala kakva želim da mi bude glazba, jer nisam imala dovoljno godina za takvo nešto. Ali u ovom trenutku stvarno ne, nemam nekakve ambicije odlaziti vani. Mislim da je ljepota toga što je Hrvatska mala upravo zato što ima jako puno prostora za nove stvari", zaključila je.



Osim za glazbu, komplimenti već dolaze i na račun stajlinga, zbog čega će ju mnogi već sad svrstati na listu najbolje odjevenih. Potvrdila je to i novim videospotom.



"Često kažem da nisam glazbenica da bih bila modna dizajnerica, da bih barem probala, ali jako volim modu. Oduvijek sam bila velika zaljubljenica u taj neki minimalistički stil. Volim jako neke čiste linije, volim i taj androgeni pristup. U svakom spotu bar malo to dođe do izražaja, ovisno naravno o tematici, tako da u prošlom spotu sam nosila vjenčanicu, ali nema veze. Čisto kao uvijek pratim neku tematiku", ispričala nam je Nika.



Vjenčanicu još neće odjenuti, iako je u dugogodišnjoj vezi s glazbenikom Matijom Cvekom, koji je s njom radio na tekstu za posljednju pjesmu.



"On jako puno radi svoje, ja jako puno radim svoje, dosta nam je korisno da promijenimo set ušiju i friške nekakve soundove si damo, da vidimo to nekako drugačijim očima, jer mislim da je to zdravo. A i nitko ne razumije bolje taj cijeli pokret i sve što se treba proći", zaključila je.



Upravo zato jedno drugom prvo puste što su novo smislili.



"On je već jako dugo u ovom i ima već puno glazbe koja je vani i on stvarno radi kao mašina. On ima isključivo jednu karijeru i to je meni neki mini cilj. Malo se i ugledam na njega, neću reći da mi nije zapravo dao vjetar u leđa kad sam se odlučivala da se želim bavit s tim, tako da pridajem njemu taj dio", priznala je Nika.



No svi oni koji se nadaju njihovom duetu, na to će još jedno vrijeme morati pričekati.



"Ja mislim da će se to jednog dana dogoditi samo što u ovom trenutku uvijek kažem da nije vrijeme za to, jer mislim da mladi izvođači bez obzira bili oni zajedno u privatnom životu ili ne, se na taj način ne možda nužno ne trebaju stavljati u tandem ili se povezivati. Jer mislim da se u takvim trenucima pogotovo ako pjesma bude jako uspješna gubi individualac. Ja bih htjela biti jako ostvarena u svom stilu, on da bude ostvaren u svom stilu i onda jednog dana tko zna. Ja mislim da je on jedan od natalentiranijih mladih ljudi na našoj sceni tako da bi to meni bilo super", priznala je.



No tada nastavlja radit na novim pjesmama jer već na jesen poklonike će iznenaditi nečim novim.

