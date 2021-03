Nicki Minaj, Rita Ora, Christina Agulera stoje u redu kako bi im upravo Juraj Zigman mislio kostime koje će odjenuti na koncerte, nositi u videospotovima ili u njima prošetati crvenim tepihom. Ovaj popis Zigmanu nije udario u glavu, štoviše, kaže kako je tek na početku. Dan u radionici s dizajnerom na kojeg smo itekako ponosni, provela je Maja Perica, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

''Nisam nikad gledao to je previše ili sam top radio namjerno da bi privukao pažnju, to mi je prirodno, ja ne znam drukčije stvarati ni raditi, uvijek to mora biti malo ekstravagantno ovako ili onako takva sam osoba'', govori Juraj Zigman.

Premda su mu mnogi govorili da ublaži svoj izričaj na njih se Juraj nije obazirao i nije pogriješio jer njegovo je vrijeme stiglo. Njegove prepoznatljive kreacije koje pršte osobnošću prošetale svjetskim showima, poput Grammyja MTV nagrada, Victoria Secerta, obilježile su reklame globalnih proizvođača i odradile cijele glazbene turneje inozemnih zvijezda.



''Ritu Oru smo baš onako fino upoznali i baš je bila predivna, jednostavna, dalo se lijepo razgovarati'', prisjetio se.

Posebno izazovno bilo je raditi za australsku turneju Nicki Minaj, ili točnije dostaviti haljine na drugi kraj svijeta u vrlo kratkom roku.

I dok je zbog pandemije industrija na koljenima Zigman je protekle godine imao pune ruke posla. A čak tri spota na kojima je radio obilježila su prvo mjesto billboardove liste. Uspjeh je to s kojim se rijetko tko može pohvaliti.



Iako se ne bavi muškom modom, posljednja suradnja bila je upravo s muškarcem, a o kome je riječ možete vidjeti u našem videu.

I dok njegove kreacije gledamo na brojnim zvijezdama, a on od posla ne zna gdje mu je glava, složili smo se u jednom vrijeme je za novu reviju.



''Ne mogu napraviti reviju na kojoj nemam reakciju ljudi, već mi je bilo previše što koriste mob pa snimaju, pa zabranit ću to sigurmo'', kaže.

Kao i mnogima digitalno doba mu se popelo na vrh glave. Dok čekamo reviju bez mobitela Zogman već priprema globalnu kampanju s Bebe Rexha u glavnoj ulozi. O čemu je riječ doznat će te uskoro.



Cijeli razgovor pogledajte u videu!

