Još nas svega nekoliko dana dijeli od početka showa ''Ples sa zvijezdama''. Emisije uživo gledat ćemo jednom na tjedan, a one će nam donijeti brojne dosad neviđene elemente. Tako će se, primjerice, parovi naći i u plesnim dvobojima.

Svi su parovi spremni za plesni podij, prvi nastup očekuje se s nestrpljenjem. A kako bi zablistali u punom sjaju te kako bi njihovi nastupi bili što atraktivniji, pobrinut će se umjetnički direktor showa Igor Barberić te koreografkinja Ana Herceg.

"Zasada je super, zasada se svi jako trude, svi su jako uzbuđeni tako da ide dobro. Zasada je ona faza kada je sve nekako još okej jer ima vremena, treniraju, no kad počnu liveovi, kad to krene iz tjedna u tjedan onda me pitajte kako će biti", izjavio je Igor.



"Mislim oni su stvarno fenomenalni, svi su se toliko dali, točno se vidi da onako uživaju u tome i imaju veliku želju i jako se trude i stvarno su fantastični", otkrila je Ana.

Koncept showa je nov i ima neke dosad neviđene elemente. Tematske emisije, raznolikost i kreativnost u prezentaciji plesnih stilova samo je dio onoga što nas očekuje. A kandidati će se okušati i u plesnim dvobojima.



"Očekuje nas puno toga i to ne govorim samo publici nego govorim i sebi jer nisam još siguran kad počnemo kako će se sve to odvijati. Znam da je sve dobro pripremljeno, da smo spremni i da jedva čekamo da počnemo i sada kako će biti ne znam ali svi smo jako uzbuđeni, imamo puno ideja koje provodimo, sve nekako ide dobro, slaže se pa živi bili pa vidjeli", izjavio je Igor.

Standardni plesovi, foxtrot, tango, quickstep, latino plesovi, ali i neki novi, dosad neviđeni plesni stilovi očekuju nas u ovom velikom plesnom spektaklu.



"Definitivno se igramo sa stilovima, konceptima, nekakve fuzije stvaramo, bit će nekakvih drugačijih plesnih stilova u kojima će se kandidati okušati, pokušavamo zapravo stvoriti više show od svega toga", otkrio je Igor.

Prva od ukupno 12 emisija predstavit će 11 plesnih parova, a od druge epizode gledatelji će se već i oprostiti od prvog natjecateljskog para.



"Jako je teško zapravo unaprijed prije nego što krene, kako se počne odmotavati taj cijeli show, teško je zapravo vidjeti tko bi mogao izaći kao pobjednik. Zato što su plesovi toliko različiti i stilovi i mislim da ti mogu dobro leći i mogu biti fenomenalni, a može biti neki kojeg ne osjećaš dobro i možda onda tu nećeš bit tako super. Zapravo ja mislim da će svi u nekom momentu briljirati, a u nekom momentu neće se sjećati toliko ugodno", objasnila je Ana.

Kako će se naši parovi snaći na plesnom podiju, ne propustite pratiti već ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

