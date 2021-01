Indira s dugom crnom kosom, Ella Dvornik kao buntovnica s pirsinzima, a Maja Šuput u neprepoznatljivom izdanju iz maladosti. Zvjezdane transformacije za IN magazin donosi Davor Garić.

Megahit ''Oduzimaš mi dah'' pokorio je tada glazbene ljestvice i plesne podije, a rijetko se tko ne sjeća ovog Indirina crnokosog izdanja iz 2002. Danas platinasta plavuša s Indirom iz prošlog milenija dijeli samo zarazni osmijeh.

''Bilo je tu svega, crne, crvene, smeđe kose, bilo je perika i evo sad ova plava koja je nekako najduže'', objasnila je Indira jednom prilikom.

Zavirimo još malo dublje u Colonijinu arhivu. Tko prepoznaje Indiru iz '97., svaka mu čast.

Gorjeli su klubovi gdje god je zapjevala, a teško je nabrojiti sve njezine transformacije. Nije iznenađenje tko je zaslužan za mnoge Indirine stilske manevre.

''Glavni krivac za look ispod i gore, dame i gospodo, gospodin Marko Grubnić'', otkrila je Indira.

Surađivali su Indira i Marko Grubnić i te 2009., kada je Colonia žarila i palila regijom. Upravo je Grubnić sljedeći na našoj listi velikana modnih transformacija.

''Sad kad vidim neke stare slike, pomislim što mi je bilo, ali nekako imam opravdanje za to. Ja sam nekad bio modni mačak koji je žario i palio tom javnom scenom, koji je bio ekscentričan, koji je nosio te torbe i na kraju dana ja sam to nekako opravdavao da je to moj posao, da imam opravdanje za to, alibi. Danas se to nekako promijenilo, taj mačak izvire tu i tamo katkad, on ipak ima devet života pa se ne da'', kaže.

Domaći frajeri nisu previše skloni drastičnom mijenjanju imidža pa ćemo se zadovoljiti promjenama frizure. Na početku karijere Gibonnijev zaštitni znak bila je nehajno razbarušena kosa. Marko Perković Thompson danas je prošaran sijedima, a nekad su ga krasile tamne lokne. Kovrče Tonyja Cetinskog nikad neće pasti u zaborav, kao ni duga kosa splitskog zavodnika Giulianna.

Više od 20 godina karijere i nebrojene transformacije u biografiji su kameleonke Maje Šuput.

''Kad smo već kod tih davnih dana, non-stop čitam po nekakvim portalima 'Pogledajte kako je Maja Šuput izgledala prije 20 godina!'. To je kao jako fora. Kao da drugi nisu drukčije izgledali. Iako se slažem da sam ja izgledala drukčije, ali opet, pogledajte ljudi svoje slike prije 20 godina. Niste izgledali tako. Danas, ako ništa drugo, pobijeliš zube'', smatra Maja.

Ipak, titula kraljice transformacije ide u ruke ovoj dami. Tko ne zna, teško bi povjerovao da se ovdje radi o istoj osobi. Od buntovne tinejdžerice i kćeri kralja funka do megauspješne blogerice, dame i zavodnice. Ella Dvornik svoje je buntovne dane ostavila iza sebe, a sada uživa u obiteljskom životu sa suprugom Charlesom i dvjema kćerkicama.

''Ja sam jako ljubomorna na ljude koji izađu raditi i ne vrate se 8 sati kući, mislim da su i veze romantičnije jer si kao nedostajete. Ovako kad ste si stalno pred nosom veza od 7 godina dođe ti kao veza koja traje 42 godine'', rekla je jednom prilikom.

Neprepoznatljiva izdanja zvijezda s početka karijere i danas ostavljaju nas bez teksta, no budimo iskreni, upravo ih zato volimo pratiti već godinama.

