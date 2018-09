Zagreb je proteklog vikenda plesao uz nostalgičnu glazbu Đavola. Koncert u čast nekad najpoznatijeg splitskog benda pripremio je, dakako, njihov bivši frontman Neno Belan. Glazbena sjećanja na neka prošla vremena Neno je podijelio i s našom ekipom.

Neke od najljepših ljubavnih pjesmama bivše države zasigurno se mogu pripisati legendarnim Đavolima. Splitska rock grupa ispisala je stranice domaće glazbene povijesti, a njihove pjesme i danas žive. Neno Belan sa svojim je Fiumensima u Zagrebu održao koncert s repertoarom svojeg bivšeg benda.

"Meni se čini iz ove sad distance i perspektive da je onda bilo više ono što bi se reklo duše u svim tim pjesmama bez obzira na to koji su to bili izvođači ili koji je to bio stil glazbeni. Mi smo radili onako suštinskije, iskrenije, nitko nije mogao uspjet' ako nije godinama vježbao u prostoriji, svirao na milijun koncerata", otkrio je Neno.

Vremena su sa sobom donijela mnoge promjene. Danas većina pjesama drži vrhove top ljestvica tek nekoliko mjeseci, nakon čega padaju u zaborav. Uz to se promijenio i način stvaranja glazbe.

"Onda nije postojao kompjuter, sad svi doma imaju kompjutere pa lijepe lupove, ovo, ono i to je pjesma. Nije to pjesma. Pjesma je emocija, a emociju kompjuter teško može prenijeti", smatra Neno.

Obožavatelji su i ovog puta ispunili koncertnu dvoranu, a u dugogodišnjoj karijeri, prisjeća se Neno, nije nedostajalo ni anegdota. Najupečatljivije su one iz vremena kad su svojim idolima obožavatelji pisali pisma: "Piše u pismu kao: "Ja sam taj i taj, ne znam iz kojeg grada bilo je u Bosni čini mi se, ja jako volim vašu muziku i ako mi možete poslati jednu vašu kazetu, onda su bile još kazete i ploče, i kazetofon", nasmijao se Neno.

Danas je najponosniji kad čuje da su njegovi hitovi kumovali najljepšim trenucima u nečijim životima. Tada je, kaže, njegova misija ispunjena.

"Što mi se danas događa na koncertima? Završi koncert i onda mi dođe par u ne znam četrdesetim godinama i kaže: "E mi smo se prvi put poljubili uz tvoju pjesmu Vino noći prije 20 godina, a sad smo već 10 godina u braku i imamo dvoje djece. I to je lijepo, znači te pjesme ispunjavaju svoju svrhu", priznao je pjevač.

Neki su se uz njegove pjesme zaljubljivali, neki pak oplakivali bivše ljubavi. Inspiraciju pronalazi u svakodnevnom životu, a sasvim razumljivo - najveće nadahnuće mu je ljubav.

"Pa ljubav je smisao života, znači bez ljubavi ne bi bilo uostalom ni nas. Ali, ajmo sagledat ljubav i u širem kontekstu, naravno da je uvijek u fokusu ljubav između muškarca i žene, al' ono ljubav prema životu općenito, ljubav prema familiji, prijateljima, prema prirodi, prema hrani, prema glazbi, sve je to ljubav. Znači stvarno ljubav je esencija života", izjavio je Neno.

Uvijek svoj i poseban, osim u glazbenom, granice pomiče i u modnom smislu. Šeširi i kapice njegov su fetiš, a voli se poigravati i neobičnim odjevnim kombinacijama.Tako je na koncertu na zagrebačkoj Šalati nosio odijelo nalik na uniformu pomorskog kapetana.

"Uopće se ne opterećujem ni s trendovima, ni sa modom, nego ja vozim svoj film, ono kako ja mislim da treba i kako sam ja zadovoljan, i to je moja modna osviještenost", otkriva nam.

A u modi kao nekad više nisu ni glazbeni albumi. Kako bi bio u korak s trendovima, morao se prilagoditi novonastaloj situaciji:

"Pa ja sam odavno odustao, ima jedno 15 godina, jer kako je krenuo Internet tako sad ljude opet zanima pjesma po pjesma, svi idu na Youtubeove, i onda snimam singl po singl polako iz godine u godinu. Kad se nakupi tih singlova, onda eventualno izdam album kao kompilaciju singlova, ali albumi sve manje ljudi zanimaju, svi idu na Internet".

Neno trenutačno živi na četiri adrese: zagrebačkoj, riječkoj, splitskoj i onoj ljetnoj, na otoku Braču. U mirnoj oazi glazbenik uživa provoditi ono malo slobodnih dana koje ulovi ljeti: "Tamo volim malo biciklirati, pa malo skočiti u more, pa mama skuha nešto lijepo, domaće, opustiti se s frendovima navečer, bez ikakvih obaveza. Nitko to ne može platiti.

Ustvari volim tu dinamiku mog života da mijenjam sredine, svaka sredina je specifična i ima svoje neke varijante i svugdje uživam."

A uživala je i njegova publika, na koncertu kojim je u svima probudio sjećanja na neka lijepa, prošla vremena.

