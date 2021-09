Neno Belan ne skriva zadovoljstvo jer je, unatoč posebnim pravilima, zbog koronavirusa uspio odraditi mini turneju koju ovih dana privodi kraju, pripremajući glazbeni spektakl na opatijskoj ljetnoj pozornici. Svoje obožavatelje razveselio je i novom romantičnom baladom naziva ''Zvijezde'', koja je nagrađena na Splitskom festivalu. U razgovoru za In Magazin prisjetio se i svog velikog prijatelja Dine Dvornika.

Neno Belan proteklih je mjeseci objavio tri nova singla, a pjesma Zvijezde osobito se svidjela publici, ali i stručnom žiriju Splitskog festivala, koji mu je dodijelio nagradu Zlatni val.

''Ima brdo tih nagrada, ali ovih dana sviramo pa se ja popnem na binu i sviram ''Pričaj mi o ljubavi'' koju sam napisao 1986., a 80 posto publike je rođeno u devedesetim godinama pa i kasnije. Znači ona je starija od te publike, a oni svi je zapjevaju u zboru. To je najveća nagrada'', govori Neno.

Splitski kantautor je presretan što je i ovog ljeta imao priliku uživati u takvim trenucima, i to mnogo češće nego prošle godine.

''U odnosu na prošlo ljeto sad je to već puno normalnije i bolje. To se nama vidi i po svirkama. Imali smo 15.ak koncerata ovo ljeto. Prošlo ljeto, usporedbe radi, samo pet. Sad 15 i još će biti tri četiri, ali prije dvije godine 35 u ljetnom periodu'', govori.

I Neno pripada legendama splitske glazbene scene, a smatra da je gubitak Olivera Dragojevića i Dine Dvornika, koji je preminuo na današnji dan prije 13 godina, nenadoknadiv.

''Šteta je bilo tko kad ode neispravljiva i neprocjenjiva, ali oni svi ostaju s nama sa svojim djelom. Oni su besmrtni i tu su negdje oko nas uvijek. Bio je čovjek od riječi i na njega si se mogao osloniti, bez obzira na to koliko je bio luckast i lud i otkačen, ali je bio veliki prijatelj.

Ovih se dana posebno priprema za nastup na opatijskoj ljetnoj pozornici, gdje će 12. rujna napraviti rock galamu.

''Uz mene i moje vjerne Fiumense s kojima sam 24 godine pojavit će se dva pojačanja u vidu Jakše Kriletića Jordesa koji je novi pjevač Daleke Obale i perkusionista tako da dobijemo jedan bogatiji zvuk tako da publiku očekuje i do tri sata zabave'', kaže Neno.

DINO BAHTIJAREVIĆ, menadžer Nene Belana

''To je definitivno best off Nenine karijere, od Đavola pa do njegove samostalne karijere, baš sve faze smo prošli…. taj program smo nazvali rock galama i to sviramo tri sata u tim lijepim aranžmanima i to je odlično'', govori Dino Bahtijarević, menadžer Nene Belana.

Ako želite pozdraviti ljeto uz provjereno dobre romantične Belanove hitove, svakako ne propustite ovu glazbenu poslasticu.

