Neda Ukraden proslavila je svoj veliki 70. rođendan. Vjernu publiku za jubilej je počastila novom pjesmom i videospotom. "Za pravu ljubav" najseksi baka Balkana odjenula je vjenčanicu i zaplovila Dunavom. Udaje li se Neda i u stvarnom životu, otkrit će vam naša Anja Beneta.

"Ja mogu da kažem da nisam uvijek bila sposobna da prepoznam pravu ljubav. Naime, ja sam kao i mnogi ljudi voljela neke ljude koji nisu bili vrijedni moje ljubavi, kao što vjerujem da nisam voljela neke koje sam trebala voljeti, bar ne u mjeri kojoj je trebalo to raditi", rekla je Neda Ukraden.

"Ja nisam baš imala puno ljubavi. Moje su ljubavi bile nekako duge, vrlo dramatične, neobične. Naravno da živim u uvjerenju da su to bile prave ljubavi, i da su to zaista bile velike ljubavi i nikad nekako nisam dala na te muškarce, nego te veze. Mislim da bilo koja riječ koju bi rekla lošu da bi to bila pljuska samoj sebi", otkrila je Neda.

" 'Za pravu ljubav' Neda je odjenula i haljinu koja neodoljivo podsjeća na vjenčanicu. S obzirom na to da nam je u nedavnom intervjuu priznala da je zaljubljena, pitamo se sprema li se to najseksi baka Balkana izreći sudbonosno da i u stvarnom životu?

"Ako mene pitate da li imam nagovještaj jedne takve slične osobne mogućnosti, ja ću vam reći u povjerenju da ja imam jednu trajnu skoro, dugogodišnju bračnu ponudu, a jednu aktualnu. E pa sad, iako ja iznad svega volim slobodu, kakva sam, a možda se negdje i odlučim za tu vrstu priče, ali znate što, pošto sam jako mlada, život je preda mnom, tko zna, nikad se ne zna", ispričala je pjevačica.

Hoće li je prava ljubav dovesti do oltara u osmom desetljeću života, još ne zna, ali zato jedna od najvećih regionalnih zvijezda dobro zna kako bi ona trebala izgledati...

"Uzajamno poštovanje, naklonost, divljenje, to je takva vrsta ljubavi, koja mislim da je prava ljubav. U svakom slučaju to je nešto što se može definirati kao jedno trajno zavođenje. Naime, veza između dvoje ljudi mora biti takvog karaktera da nikako ne liči na dosadu. Čim je dosada, čim se uzima ljubav zdravo za gotovo, tu je gotovo , tu je kraj ljubavi, to je dosada, to je navika, a u navici kad ste bilo tko da dođe, da se umiješa, a da je malo interesantniji, ode, puče veze, puče ljubav", rekla je Neda.

Pravom ljubavlju Neda je svoju vjernu publiku počastila za svoj jubilarni 70. rođendan, koji je proslavila 16. kolovoza na Svetog Roka. Iako je planirala veliku feštu, zbog epidemiološke situacije, slavila je u krugu obitelji. Prva i najslađa čestitka stigla je od njezinih unuka.

"Planirano je da bude glamuroznije, s više ljudi, ali i ovako je bilo jako lijepo. Ono sto me posebno obradovalo i dirnulo to su videočestitke mojih kolega i suradnika pa su se tako javili i Čola, i Brega, i Bešlić i Željko Samardžić, i Miroslav Rus i Franjo Valentić, Dušan Valentić i mnogi, mnogi drugi s kojima sam imala priliku surađivati tokom svih ovih mojih godina i koji su moji dragi kolege, i Dragana Mirković i mnogi drugi. Još jedanput veliko hvala svima!", rekla je Ukraden.

Za ovu rođenu Imoćanku godine su samo broj. Jer, složit ćete se s nama, Neda i sa sedamdeset ostavlja bez daha. Unatoč dobroj genetici, svoju besprijekornu liniju, priznaje, održava redovitim vježbanjem i zdravom prehranom. Jer ključ uspjeha, poručuje za kraj, u nama je samima.

"Ako ste vi lijeni duhom, ako vi nemate volje za životom, ako vas sve mrzi, i ako sve očekujete da to netko drugi odradi za vas, neki liječnik, neki beauty salon, onda mislim da tu nema puno sreće. Uvijek će biti neka doza nezadovoljstva, uvijek netko nešto dobro nije odradio, uvijek će netko treći biti kriv, a zapravo šifra je u vama, vi ste autor svoje sreće!", zaključila je Neda.

