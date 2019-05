Neda Ukraden u rodnom je Imotskom napravila prve korake. Ondje se prvi put zaljubila, ali i doživjela najteže rastanke u životu. Poznata Imoćanka sada je ondje prvi put u karijeri odlučila snimiti i videospot.

Prošla su duga desetljeća otkad je Neda Ukraden napustila svoj rodni kraj, no sjećanja na najteže rastanke u životu, ona u njezinom Imotskom, još su uvijek svježa. Iako se iz njega odselila kad je imala samo dvije godine, sve svoje ljetne i zimske praznike pjevačica je ondje provodila, kod svoje bake...

''Znate, korijeni su čudo. Džaba, možeš bilo gdje da živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala po svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali njaljepše spavam u mojoj Glavinji Donjoj'', govori nam Neda.

Noge su je vodile po cijelom svijetu, no srce je, kaže, uvijek bilo ondje gdje je rođena ne samo ona, već i njezina majka, otac, ali i djedovi i bake i po očevoj i po majčinoj strani... Stoga nije nimalo dvojila da ljubav prema rodnom kraju napokon zauvijek ovjekovječi te podijeli sa svojom publikom. Prvi put u karijeri u rodnom je Imotskom snimila videospot...

"Odmah sam vidjela, kad sam dobila tu pjesmu, aha, ovo ćemo u Imotskom. Kome sam god pokazala, a ne zna gdje sam rođena, ni što je u mojem rodnom mjestu, pita, pa gdje ti je ovo, kako je ovo zgodno i atraktivno. A ja kažem, evo vidiš...", priča nam.

U svakom pedlju rodne grude trajno su urezani tragovi njezina djetinjstva, baš kao i prve ljubavi, i prve simpatije... A i one Nedu vežu uz Imotski...

"Moja prva simpatija je naravno bio moj susjed. Naravno, on je meni bio najljepši na svijetu. Toliko sam rado željela doći na to ljetno ferije. Toliko je to sve meni bilo mistično, lijepo, nedodirljivo. Toliko se to nije moglo uspoređivati s mladićima koji su mene okruživali tamo gdje sam išla u školu, gdje smo živjeli...", prisjeća se.

A živjela je tad u Sarajevu, gdje će uskoro sa svojom generacijom proslaviti 50-u godišnjicu mature...

"Taj moj 4.4. iz Treće gimnazije u Sarajevu je upravo ovu pjemsu "Najteže je kad se rastaje" , vidim da su umnožili tekst i da uče, to će nam biti neka vrsta himne...", govori Neda.

A himna i identitet Imotske krajine je ganga. Nije imoćanin onaj koji je ne zna otpjevati. A zna li Neda?

Sad i dokazano Imoćanka dušom i srcem, za kraj nam je ekskluzivno otkrila da već planira i povratak u svoj rodni kraj...

"Želim i planiram da bar dio života provedem tamo, ako vam kažem da imam i simpatiju i da sam netko tko dobiva jako lijepe ljubavne poruke iz Imotskog. Neka ovo bude za kraj ovog našeg priloga, a vi ćete se pitati tko je to. A ja vam ne mogu reći, ali me jako svaki put obraduje njegova poruka."

