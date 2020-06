S ukidanjem mjera, glazbenici su zasukali rukave i bacili se na posao. Dok su jedni pohitali prema studijima, drugi su se raspršili diljem Lijepe naše u potrazi za savršenim kadrovima za svoje videospotove. Među njima je i Natali Dizdar koja je u novom videospotu pokazala umijeće skiperiranja, a u našem intervjuu primijenila svoje psihoterapeutske vještine. Zašto je Natali slobodna i gdje je simpatični William koji je osvojio njezino srce, ispitala je Sanja Kuzmanović

Natali Dizdar je – slobodna! No prije donošenja bilo kakvih naglih zaključaka, trebali biste znati da nije riječ o njezinu ljubavnom statusu već o novom singlu koji sprema ovih dana.

"Prvenstveno je riječ o nekom novom projektu koji radimo, zove se Beti, uspjeli smo nekako izabrati ime. Radim s dečkima koji su zapravo iz drugih bendova, odnosno iz Mayalesa. Nekako smo se okupili spontano i kroz godinu dana smo uspjeli skupiti nekakvih pet pjesama. Pjesma je onako disko ritma, zapravo je jako plesna, super je. Negdje smo planirali da izađe pred ljeto, idealna je za to vrijeme, a govori o nekakvoj slobodi, odnosno. Rastali su se ljudi, lijepo uživaju u slobodi, to je to", ispričala nam je Natali.

Ako mislite da o njezinu privatnom životu znate vrlo malo ili gotovo ništa, pokušajte pozornije poslušati tekstove njezinih pjesama.

"Sve je u mojim pjesmama, haha! Mislim, nađem se, našla sam se u svim stihovima. To tako mora biti da bi mogla pjevati", objasnila nam je.

Iako je svoj privatni život, baš kao i ljubavni status, oduvijek uspješno držala podalje od očiju javnosti, nije tajna da Natali već dvije godine ljubi.

"Sve super, skupa smo, to je to, idemo na jedrenje sutra. Malo spot, malo privatno i tako. Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma", izjavila je Natali.

Vjerujte, nije lako navući na tanak led nekoga koga uskoro očekuje diploma iz psihoterapije.

"Geštalt mi je super životna škola i posebno se nadam ako se odselim, odnosno kao odem negdje drugdje živjeti na neko vrijeme, voljela bi se posvetiti tome. Mogu se zamisliti van granica Lijepe naše. Živjela sam sad dvije godine na relaciji Zagreb, New York, Dalmacija, uvijek sam sa spakiranim koferom, tako da mi to nije ništa strano", zaključila je pjevačica.

Upravo zbog dečka Williama, Natali je posljednjih nekoliko godina putovala više nego inače, često provodeći vrijeme u New Yorku gdje je William radio ili u Francuskoj iz koje je rodom. Na kojoj će se adresi skrasiti, ni sama još ne zna.

"Mislim da bi negdje na neko kraće vrijeme, vidjet ćemo sad. U vezi sam, pa ću vidjeti u dogovoru i kompromisu gdje bi, što bi, kako bi. Ne razmišljam previše o budućnosti jer bi se samo izdeprimirala, čekam ovako kako vijesti dolaze, tako ih primam i s tim živim", rekla nam je Natali.

Možda će joj baš geštalt psihologija pomoći u donošenju ove odluke.

"Sve što sam radila, cijelo moje iskustvo, znaš ono, to se nekako pali na prekidače i na dugmiće, sad malo ovo, sad malo ono. Ali pomaže definitivno Geštalt i bilo kakvo bavljenje ljudima. UZapravo psihologijom ti daje nekakvu širinu, negdje da možeš neke stvari gledati iz nekih drugih perspektiva", objasnila je.

A kad se zasiti psihologije i tuđih problema, sa svojom licencom za skipera uvijek može dići jedra i otploviti, baš kao što će to pokazati i u nadolazećem videospotu. Jedina je razlika u tome što ćete je na njezinim skiperažama teško vidjeti da zapjeva za ekipu.

"Jednom sam imala grupu Hrvata i bilo je dosta zanimljivo, ali i dosta zahtjevno. Tako da mi je nekako draže izabrati neku grupicu stranaca koji me ne znaju. Mislim da sam jasno postavila granice i da se to nekako i poštuje i to mi je super", zaključila je Natali.

