Natali Dizdar ovo će ljeto ostati u posebnom sjećanju! Talentirana pjevačica s diplomama socijalnog pedagoga i psihoterapeuta nedavno se zaručila za dugogodišnjeg dečka, brokera Williama Pergea. Kalendar s nastupima joj je sve popunjeniji, a posebno je veseli izvođenje njezine nove hit pjesme "Zadnji dan ljeta". O ljubavi, glazbi i planovima pričala je s Doroteom Filipaj iz IN Magazina.

Zavodljiva, senzualna i ljetnim bojama obojena nova pjesma Natali Dizdar ulazi u uho već na prve taktove. Drži mjesto na svim glazbenim ljestvicama, a ove je sezone postala prava ljetna himna.

"Zadnji dan ljeta tu u pjesmi više obilježava kraj neke ljubavi tako da je zapravo trajanje ljeta poistovjećeno s nekom ljubavnom pričom pa smo tako malo u spotu pokazali kako kad se zaljubiš, propadneš u neki drugi svijet", kaže Natali.

Natali i brat Filip Dizdar dijele ljubav prema glazbi stoga je njihova suradnja na novom videospotu bila neminovna. Iako se glazbeno kreću u potpuno različitim smjerovima, rezultat zajedničkog truda ove pjevačice i video producenta itekako se isplatio.

"Filip je dosta opušten lik općenito i tako isto kad se radi. Super je atmosfera, ovaj je put bilo malo zahtjevnije za mene s obzirom da sam imala jako skupu odjeću na sebi i morala sam se penjati po stijenama i onak, baš je bilo zahtjevno snimanje u zvizdan, ono 40 stupnjeva. Ja sam malo više onako dalmatinski non stop nešto zanovijetati, joj ne bi ovo, teško mi je ono, i onda je on to morao podnositi onako stoički, ali mislim, super radimo", ispričala je pjevačica.

Osim singlom "Zadnji dan ljeta", kojim je već osvojila publiku, Natali Dizdar može se pohvaliti i zarukama s Francuzom Williamom Pergeom. Samozatajna glazbenica je detalje intimnog trenutka zadržala za sebe, ali otkrila nam kako je njezin dragi pravi romantik.

"Mislim, Francuz je na kraju krajeva. Ipak je to zemlja sira, vina i romantike", ističe.

"Zbog ljubavi s Williamom promijenila je više adresa, od New Yorka preko Londona, sve dok se nije skrasila u Francuskoj.

"Još uvijek ja sam tu vezana za svoju Mandalićinu ulicu u kvartu, na kraju krajeva tu mi je posao i prijatelji. Ali od nedavno imam još jednu adresu u Marseilleu pa eto, istražujem grad trenutno", priča Natali.

Grad bogate povijesti i prekasne arhitekture oduševio je talentiranu pjevačicu.

"Puno je različitih kultura, bio je proglašen prijestolnicom europske kulture prije par godina, dakle puno se toga događa. Drugi je najveći grad u Francuskoj, uz more je, znači ima tu mediteransku energiju, što je meni nekako bitno. Čovjek što ide u stariju dob, želi se vratiti nekim početcima", smatra.

Posvuda je lijepo, ali doma je najljepše. Ova je rođena Zadranka ljubav prema prirodnim ljepotama Lijepe naše prenijela i na zaručnika.

"On je više upoznat s Hrvatskom nego s vlastitom zemljom. S obzirom da sam ja po prirodi svojeg posla kao turistički vodič, nema gdje nisam bila. Obožavam Jadran i Dalmaciju i otoke i tu doslovce nema gdje nije bio", pohvalila se.

A upravo će i na našem lijepom Jadranu ovaj par izreći sudbonosno da.

