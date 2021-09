Završetak ljeta, naša najpoznatija violončelistica Ana Rucner obilježila je spektakularnim koncertom na jednoj od najljepših plaža - Zlatnom ratu. Uz njezin dubrovački projekt "Pozdrav ljetu", sada je osmislila i novi naziva "Adio, lito". Kako je došla na ovu ideju, kako je biti prva glazbenica koja je nastupala na ovom prekrasnom mjestu te tko joj je čuvao leđa na koncertu, pogledajte u prilogu In magazina!

Ani je pošlo za rukom što nikomu dosad nije. Najljepšu plažu na Jadranu pretvoriti u pozornicu, a nastupom reći "Adio lito". Iako je ovo prva godina manifestacije, interesa publike nije nedostajalo, a ni dobre atmosfere jer ipak je naša najpoznatija violončelistica na otok donijela dašak svjetske glazbe.



"Nekakvih 50-tak minuta baš jedne full energije. To je program s kojim putujemo po Kini i svijetu. Zapravo, htjela sam to nešto što predstavljam vani donijeti ovdje na Zlatni rat. Lijepo je bilo zaista, od Carmina Burana do Čaje Šukarije. Bila je dobra energija i atmosfera i baš smo ludovali zajedno'', priča Ana.



Anu je od vjetra čuvao dečko Marko Duvnjak s kojim je zajedno nastupala na Braču, a bubnjar kaže - bolju poslovnu partnericu nije mogao poželjeti.



"S Anom je meni iskreno jako predivno surađivati. Imamo stvarno fenomenalnih projekata. Nakon te Kine biti pozvan najprije na njen Dubrovnik, na taj Ana u gradu festival, pa sad s njom zajedno na ovom "Adio lito" festivalu, obožavam s njom surađivati moram to tako reći", kaže.



Zajedničkim snagama Ana i Marko Hrvatskoj su donijeli još jednu manifestaciju, gdje spajaju prirodne ljepote naše zemlje s vrhunskim glazbenim djelima. Nakon Pozdrava ljetu, ovo je, kaže Ana, bio logičan slijed.



"11 godina sviram na Srđu, u amfiteatru u Dubrovniku, a nekako se poklopilo da je to 11, a ovo prva godina. Lijepa je priča pogotovo povezivanje dviju ljepših destinacija - Dubrovnik kao grad i Bol kao prekrasna destinacija, Zlatni rat, najljepša plaža. Lijepa priča - početak i kraj ljeta'', kaže Ana.



A ovo ljeto je za Anu bilo za sve osim za odmor. Nastupi diljem Hrvatske bili su svakodnevnica, a iako napominje da je u Lijepoj našoj najljepše nastupati, njoj nedostaju i putovanja u Kinu.



"Taj jedan užurbani način života. Voliš ga živjeti i naučiš, ali nije loše i malo usporiti. Nemam ja baš malo godina da mogu skakati kao nekad. Ono što mi sigurno fali je Kina i jedva čekam, brojim dane, da se otvore vrata za umjetnike i čekaju me tamo da krenemo'', kaže.



Osim glazbe, Ana se i pripremala i za školu, naime, njezin sin upisao je srednju školu, mama ne krije ponos što je postigao ono što je najviše htio.



"On je oduvijek bio zaljubljen u elektroniku i elektriku i time se bavi i to je upisao i dobar je. Sad je malo samostalniji nego prije ali puštamo ga malo nek se bori, ali tu smo uvijek u pozadini za njega. Taj mali točno zna što hoće možda i više od mene'', govori Ana.



Uz početak jeseni, i Anu očekuju broje obveze, poslovno-glazbene, ali i one najdraže uz obitelj.

