Tamburaški sastav Dyaco prvi u svijetu predstavio je električnu tamburu. Sedmorka iz Đakova s tamburom u ruci proputovala je pola svijeta, a njihovu glazbenom umijeću divili su se čak i na Kubi. Našoj Juliji Bačić Barać ova vesela ekipa otkrila je sve o suradnjama s Indirom Levak i Antonijom Šolom, a zasvirali su nam i svoju novu pjesmu.

Ovako zvuči nova pjesma tamburaškog sastav Dyaco. Napisala ju je Antonija Šola, a upravo ova vesela sedmorka iz Đakova poslužila joj je kao inspiracija.

''Neću ih baš odati koji su, ali sklopila sam od njih trojice nešto onako u pjesmu tako da bude vjerodostojno i da se oni u tome mogu naći. Postoje stvari za kojima u životu žalimo i kada nije lako, uvijek nas dobra pjesma i glazba izvuku na pravi put'', rekla nam je Antonija.

"Žale me" naziv je nove pjesme ovih tamburaša koji su svojedobno službeno proglašeni najboljima na svjetskom tamburaškom festivalu. S tamburom u ruci proputovali su cijelu Hrvatsku i pola svijeta.

Imamo čak i pjesmu ''Obišo sam pola svijeta'', stvarno smo obišli čak sad i više, to je pjesma od prije pet-šest godina, ali stvarno smo obišli Ameriku, Kanadu, cijelu Europu, Kubu... Dotad su na Kubi znali za Šukera i Bobana, a otad znaju i za Dyaco'', pričaju nam.

Kuba, Amerika, na kojem god mjestu svirali - njima je svejedno.

''Niti jedna svirka nije šablonska, niti jedan nastup nije šablonski, nego na svakom dajemo sve od sebe. Nebitno je li to najskuplji hotel od pet zvjezdica ili je to šator u kojem se prašina diže do pola metra, tamo uvijek imate nekoga kome će srce zaigrati, tko će kad vi zasvirate pustiti suzu na pjesmu i to je poanta.

I tako već 29 godina, koliko ovaj tamburaški sastav postoji.

''Jednostavno, ljudi vas ponesu, možete biti premoreni. Ja znam nakon treće noći biti stvarno umoran, izgledam kao zombi, ali kad počne noć, nešto nas nabrije, glazba kao da je naša droga'', kažu nam.

Prvi u svijetu predstavili su električnu tamburu, a posebnu su ponosni i na suradnju s Indirom Levak.

''Indira je isto jedna određena vrsta pozitivne droge ako je mogu tako nazvati, ima sjajnu energiju i svi ju tako percipiraju da je ona iznimno poletna i energična, što zaista jest tako'', otkrivaju.

Poletni su i energični i dečki iz Dyaca, a upravo zvuk tambure omiljen je i Antoniji Šoli.

''Ja volim tamburaše, kad izlazim, obično idem na tamburaše. Recimo, sve pjesme od Škore obožavam, od Gazda recimo 'Ja pijem da zaboravim' mi je super'', kaže.

Nisu samo pjesme ono što Šola voli kod kolege Škore pa je posve jasno komu će pripasti njezin glas na idućim predsjedničkim izbrima.

''Ja ga podržavam, on je moj kolega i zapravo mislim da je super sve, cijela kampanja, evo, stvarno moja velika podrška.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.