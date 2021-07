On je prva osoba koja se u invalidskim kolicima uspela na jordanski Monastery i budistički hram na Šri Lanki koji se nalazi na 200-metarskoj stijeni. On je zagriženi avanturist željan novih spoznaja i putovanja. On je Slaven Škrobot i njegova je misija živjeti punim plućima. Svoj entuzijazam želi prenijeti i na druge, i to humanitarnom akcijom ''Tisuću kilometara kolicima za osmijehe na licima''. O čemu se točno radi, pogledajte u videu!

Tisuću kilometara jadranskom obalom, od Savudrije do Prevlake. I to biciklom koji mu noge znači. No ne samo to. Tako se Slaven Škrobot osjeća neopisivo slobodnim i živim. Svojim bicikliranjem želi promovirati Lijepu Našu, a taj itekakav napor za njegovo tijelo ima i humanitarnu svrhu. Želja mu je prikupiti sredstva kojima bi osigurao tri bicikla tetraplegičarima poput njega i omogućio im radost koju sam proživljava.



''To je sasvim nova dimenzija samostalnosti, slobode. Nažalost, užasno je skup. Moj bicikl koštao je 60 tisuća kuna. Ja si ga nisam mogao priuštiti i 95 posto ljudi ne može si ga priuštiti. Ako nitko ništa neće poduzeti, onda ćemo mi ljudi poduzeti nešto'', govori.



Na putu zasigurno neće biti sam. Potreban mu je cijeli tim ljudi, baš kao i na dosadašnjim putovanjima. Sve to povećava cijenu avanture na 90 tisuća kuna. Samo za ono nužno.



''Idealno bi nam bilo da imamo kamper, ali za 35 dana kamper košta 40 tisuća kuna. Trebam imati minimalno dvije osobe uz sebe i fizioterapeuta. Treba ljude platiti i nahraniti. K tome još i pripreme... Trebao bih biciklirati kad je vruće i trebao bih moći izdržati nekih 40, 50 km i tako 30 dana'', priča.



Kada mu je jedan skok u more u njegovoj 23. godini promijenio život i kada se borio s prihvaćanjem sebe, ubrzo je shvatio da to ne smije biti kraj. Oduvijek su ga privlačila egzotična mjesta, putovanja i sve ono što u njemu budi adrenalin.



''Najviše me naživciralo to što su me kad sam nastradao, prijatelji morali nositi gore-dolje svaki dan jer sam živio na četvrtom katu. Život vam se promijeni u sekundi, iz totalne aktivnosti prebačeni ste u krevet. To je teško zamislivo. Bio sam u krevetu, na laptopu, gledam kako ljudi putuju. To je probudilo inat u meni i znao sam da i ja moram nešto učiniti'', kaže.



Prvo putovanje na koje se otisnuo bilo je u Sarajevo, a ubrzo su uslijedile i odvažnije destinacije. Postao je prva osoba u invalidskim kolicima koja se uspela na jordanski Monastery i budistički hram na Šri Lanki koji se nalazi na 200-metarskoj stijeni. Nedavno je i u Egiptu, koji naziva prekrasnim kaosom, pao još jedan rekord.



''Penjali smo se na planinu Sinaj. Išli smo do gore, došli smo do 2000 metara. U kolicima nitko nije išao do te visine. Nismo otišli do samog vrha, time se ne mogu pohvaliti, ali napravili smo nešto što dosad nitko nije napravio'', priča.

Svako putovanje dosad promijenilo ga je, nadogradilo. Mjesec dana u Egiptu naučilo ga je poniznosti, tome da ne vjeruje svima te zahvalnosti. Um mu se hrani, a tijelo ponekad kaže 'Slavene, uspori malo, pretjerao si'.



''Iz Egipta sam došao kao iz rata, doslovno. Cijeli ozlijeđen, s ranama. Nisma nikad na putu to iskusio. Baš me izbilo, bilo je naporno zbog vrućine. Moje se tijelo ne znoji, moram naći neki način da ga hladim. Mokrio sam po 3, 4 litre dnevno'', priča.



No i tu je bitku dobio, kako kaže. Svaki put zahtjevan je organizacijski i logistički. Pandemija sve usporava, a komplikacije su česte i u zračnim lukama. U Egiptu su pak brojne ceste bile zatvorene, udaljenosti su velike, a bicikl i kolica propadaju u pustinjski pijesak.



''Što me tjera naprijed? Pa želim to. To je ono što volim, moja strast. Volim putovati, vidjeti nešto novo, kulturu, prirodu, i uvijek tako razmišljam. Ako nešto želiš, idi po to bez obzira na sve'', govori.



Ovakvo razmišljanje i sve njegove hrabre, ali i pomalo lude avanture dovele su do toga da Slaven bude uvršten u osnovnoškolsku čitanku. Vrlo je važno, od malih nogu, biti upoznat s onim što hendikep znači, kako pomoći takvoj osobi, pristupiti joj , ali i znati da su to ljudi od krvi i mesa gladni i željni života.



''Ovim putem pozivam vas da sudjelujete ili preko donacija ili da podijelite objavu. Bilo kakva pomoć dobro će doći. Možete se i priključiti na dio ture, ako želite pomoći da netko ostvari svoj san, dobije bicikl, bit će mi drago. I hvala'', poručio je za kraj razgovora.

