Kada se prije pet godina upustio u avanturu života i otišao trbuhom za kruhom, Steve Mešić Ludi nije ni sanjao da će na kraju završiti u Americi, točnije u New Yorku, gdje živi i radi posljednjih pet godina. Zajedno s Darkom Juranovićem D Knockom stvara glazbu, a nedavno je objavio i četvrti singl. Vratio se u Lijepu Našu te nam je ispričao kako je protekao susret s majkom, što trenutačno snima, ali i tko mu je, uz obitelj, najveća podrška u životu.

Zagrebački reper s adresom u New Yorku Steve Mešić Ludi nakon pet dugih godina života u Velikoj Jabuci vratio se u Lijepu Našu. Emotivno je bilo već pri samom slijetanju u Zagreb jer toliko dugo nije vidio ni zagrlio svoju majku.

''Čim sam vidio majku, stajala je vani kao da je znala da ću doći. Ona je već bila vani, ja kažem: 'Kaj je, stara, di si?' Pogleda me, dođem do nje, minutu suza, zagrljaja. Nakon minute smo se smirili, sjeli, skuhala mi je kavu, samo smo se smijali'', prisjeća se.



Ludi je prije pet godina, poput mnogih Hrvata, napustio Lijepu Našu i potražio sreću u Americi. Nakon uspješnih singlova poput "Emigrant" i "Nije bitno", nedavno je objavio četvrti singl "HIJENE". Videospot je snimljen u New Yorku, točnije u Yonkersu u staroj napuštenoj tvornici, gdje je metaforički prikazao realno stanje razrušenih kuća u potresu i vječitu borbu naših ljudi protiv korumpiranog sistema. Darko Juranović D'Knock ponovno se pobrinuo za produkciju, aranžman te je ujedno i suautor pjesme.



Steveova životna priča vrlo je inspirativna. Prije pet godina zbog teške životne situacije biciklom je krenuo na put od 3000 kilometara od Zagreba do Portugala, a potom je s jednosmjernom kartom odletio u Ameriku, gdje danas i živi. Na nagovor prijatelja iz osnovne škole o svemu tome snima i dokumentarni film.



Steve živi na Mahnattanu, a dok ne stvara glazbu, radi kao majstor za cijevi. Živi sa suprugom Tenom, koja mu je i najveća podrška u životu.

''Našao sam srodnu dušu, bez nje ne znam ništa. Super se slažemo, frendovi smo. Ja bi se raspao bez nje, baš mi je drago što je imam'', rekao je.



Ludi će još neko vrijeme provesti u Zagrebu, gdje će snimiti novi videospot, a onda se vraća svom starom životu u gradu koji nikad ne spava, New Yorku.

