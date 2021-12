Najpoznatija hrvatska babica, umirovljena viša medicinska sestra Bosiljka Bulović predstavila je online tečajeve za trudnice, kako bi olakšala najsretniji trenutak u životu žene. Predstavljanju programa prisustvovale su sestre Zaninović, ali i Petar Dragojević sa suprugom, koji je otkrio kako je bilo čak pet puta biti na porođaju. Primalja Bosiljka komentirala je i ljubavnu vezu Petra Graše i Hane Huljić te im javno poslala poruku.

Više od 30 tisuća djece na svijet je došlo upravo uz pomoć naše najpoznatije primalje Bosiljke Bulović. Ova umirovljena viša medicinska sestra svoj je život posvetila osvještavanju žena, kako na što bolji način podariti novi život. U vremenu u kojem živimo tehnologija vodi glavnu riječ pa su se tako i tečajevi preselili na računalo.



"Sad ćemo u što većem broju raditi online tečajeve. Tako da što šire ide glas da je porod bezbolan i da može biti bezbolan i da dojenje bude 100 postotno. Jer je danas na sceni 15 posto dojenja, a to nije baš pohvalno", zaključila je Bosiljka Bulović.



Ali je zato pohvalno ono što radi Bosiljka. Ona je, naime i začetnica koja se davne 2003. godine borila i zagovarala da suprug bude uz buduću majku u rađaonici. Jer snaga koju u tim trenucima žena dobiva od osobe od povjerenja - je neprocjenjiva.



"Ja sam imala projekt koji je trajao četiri mjeseca i bio je naslov "Gdje si bio kad je grmilo?". Projekt da otac bude prisutan porodu i klub trudnica Beba Eva sa svim volonterima može se zahvaliti da se rodilište u Splitu 2004. otvorilo", izjavila je Bosiljka.



A tko će bolje reći nešto na ovu temu nego Petar Dragojević, koji je čak pet puta bio uz suprugu na porođaju.



"Baš sam ponosan na to. Stojiš iza, ne naprijed kao neki, nego ja stojim baš iza kreveta. Njoj puno znači dok ne rodi. Vidiš u stvari kako se žena propati dok ne rodi i onda sve zaboravi, cijeli porod, nakon šta vidi malu bebu. To je najljepši osjećaj", zaključio je Petar.



Iako Petar priželjkuje da još koji put bude u rađaonici, u slučaju Lucije Zaninović, to nije bilo tako.



"To je pozitivno, ali ja nisam imala to iskustvo. Meni suprug nije baš bio voljan i onda sam ja rekla radije ćemo se poštedit tog stresa i za mene i za njega i rekli smo bolje ne, haha! Ali možda ga nagovorim za treće jednoga dana. Moram još malo njega nagovorit pa ćemo doći do toga haha", izjavila je Lucija.



Lucija je majka dvoje djece, i za porođaje kaže da su joj ostali u lijepom sjećanju.



"Za prvi porod možda eto tek toliko jer je neizvjesnost i neznanje zastupljeno i ne znaš što te čeka. Pa te malo strah. Drugi put je to već nekako išlo prirodnije, bez straha. Nisam po prirodi velika strašljivica možda je i sport pridonio tome, pristupila sam tome kao i svemu drugom s vjerom da će sve biti dobro kako je i bilo", priznala je Lucija.



Lavica ili pak celebrity babica, kako vole nazivati Bosiljku, dijeli veliko prijateljstvo sa Zoranom Grašom, ocem Petra Graše, te je dobila još jedan zadatak.



"On je obećao meni kad bude prinova u Petra Graše da će biti ovdje sa mnom. S obzirom da je Grašo u familiji fantastičan, bio je i u školi savršen. I s obzirom da su Huljići opet vanserijski bila bi šteta da nema te djece koja garantiraju vanserijsku seriju, haha", zaključila je Bosiljka sa smiješkom.



Bilo kako bilo, vjerujemo da će Bosiljka još dugo biti uz buduće mame, kojima će svojim savjetima pomagati da što bolje uplove u najbolju životnu ulogu - ulogu majke.

