Stiglo je, za mnoge, najljepše vrijeme u godini. Zabava, dobra hrana, ali i jedinstven blagdanski ugođaj čekaju vas i na ulicama Varaždina. Na adventu u ovom baroknom gradu mogu se kušati i specijaliteti bivše kandidatkinje MasterChefa Marije Gregurić. Što je sve pripremila te što je Dijani Kardum rekao Djed Božićnjak, glavom i bradom, pogledajte u prilogu In magazina.

Osim milijuna lampica, advent u Varaždinu ispunili su i mirisi gastronomskih specijaliteta. U jednoj od kućica u baroknom gradu vidjet ćete i dobro poznato lice iz MasterChefa.



''Eto nakon MasterChefa jednostavno, došla je ideja da bi bilo dobro da svojim Varaždincima, priuštim neke novitete, čega još do sad na adventu nije bilo'', rekla je.

I klasična jela u Marijinoj kuhinji dobila su novo ruho. A kušati se ovdje mogu i neke delicije iz MasterChefa.



''Obavezne krafe, znači to je bio jedan moj eliminacijski izazov. Dotad ih još nikad nisam radila. Ja često radim knedle, ali ovo su moderne knedle i znala sam da to mora biti na meniju. Bude pajcek u deki, malo smo stavili onako šaljive nazive. To je ustvari buncek koji je kao burger, imaju fini umaci. Onda imamo medeni debercin'', priča Marija.

Sve što priprema je domaće. Tako možete kušati i Marijine džemove i ajvar. A svako jelo iz ove kuhinje dobilo je odobrenje njezina sina.



''Da, moj sin je inače meni najveći kritičar, ako moj sin kaže da je nešto fino, onda je to zaista fino i ja znam da će biti i ostalima fino, zato jer on voli jako jesti, gurman je, voli finu hranu i doma smo sve probali'', objasnila je.

U idućim danima pridružit će joj se i kolege iz showa. Među prvima tu je bila Maja.



''I moram najaviti svoje kolege iz MasterChefa, oni će dolaziti pojedinačno tu i kuhat će. Svaki će kuhat neko svoje jelo'', kaže.



''Super nam ide, super surađujemo. I mislim da ćemo nastavit i dalje super surađivati'', rekla je Maja Mandić.

Uz to što dobro surađuju, tu se razmjenjuju ideje i iskustva.



''Tu sam saznala za prženi kupus, koji je odličan stvarno. Preporučam. Džem od luka, karamelizirani luk'', priča Maja.

Zabavan, živahan, mirisan - takav je advent u Varaždinu, koje je ove godine nadmašio samog sebe.



''U nešto više od 40 dana pripremili smo razne, kulturne, zabavne, gastro, sadržaje za sve generacije. Imamo klizalište sa ledenim toboganom jednistveno u Hrvatskoj'', priča Jelena Toth iz Turističke zajednice Varaždina.

Vidjeti ovdje možete - glavom i bradom i Djeda Božićnjaka. Adresa mu ovog puta nije Sjeverni pol ili možda Finska - već Varaždin.



''Ovo tu u Varaždinu to je podružnica moja. Znate, tu imam bazu, odovud pakete distribuiramo po svim kućama, odnosno svoj djeci'', rekao je Djed Božićnjak.

Omiljeni djedica ovih dana ima pune ruke posla. Djed je brižljivo primao poruke djece iz cijeloga svijeta.



''Zločesta djeca ne postoje. Postoje možda djeca koja su malo življa, malo aktivnija, malo zahtjevnija, ali zločeste djece nema. Zločestih ljudi ima, ali djece nema'', kaže.

A ova čarobna kuća mjesto je prepuno topline i veselja, u kojem će najmlađi, ali i oni stariji, osjetiti božićnu čaroliju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.