Na 69. pulskom filmskom festivalu održana je premijera dugometražnog prvijenca Radislava Jovanova Gonze, snimatelja i redatelja brojnih videospotova hrvatskih glazbenika. ''Punim plućima'' naziv je njegova filma u kojem je direktor fotografije Stanko Herceg koji je za svoj snimateljski rad prvi put nagrađen Zlatnom arenom.

Film ''Punim plućima'' sniman je prošle godine uglavnom u Zagrebu, a atmosfera na setu je bila odlična.

''To je stvarno vrh hrvatskog glumišta Krešo Mikić, Rakan, Bariša, Judita Franković, Saška Naumov koja je prvi put na filmu kao glavna uloga, fantastična, bilo je milina s njima raditi . Oni su i inače ekipa, oni se znaju, a i ja ih jako dobro znam i mi se družimo i privatno, a tako je film bio i zamišljen da je priča o ljudima koji su nekad bili skupa i naravno da smo uzeli glumce koje mi jako dobro poznajemo'', kaže Stanko Herceg, dobitnik Zlatne arene za snimateljski rad na filmu ''Punim plućima''.

''To je jedna urbana zagrebačka priča, generacijska, o frendovima, njih šest koji su nekad žešće tulumarili, družili se i onda ih je život razdvojio i sad se opet skupljaju i jedan od njih je nažalost preminuo i nalaze se na njegovom sprovodu'', dodao je.

Stanku je iznimno drago što je na ovom filmu surađivao sa svojim dobrim prijateljem Gonzom.

''On je filmski snimatelj po zvanju i radio je prvi film i meni je bila velika čast da filmski snimatelj koji režira svoj prvi film uzima mene kao snimatelja… Film je jako lijepo primljen, publika je jako lijepo reagirala taman na mjestima na kojima je trebala'', kaže.

Iako je iza njega značajna snimateljska karijere, Stanku je ovo prva Zlatna arena, a dugo surađuje i s Novom TV, za koju je, među ostalim, radio uvodnu špicu vaše omiljene emisije In Magazin.

''Ja sam rođeni Trešnjevčanin, a tamo je uvijek bilo puno bendova i onda se uspoređujem s bubnjarem u bendu – puno radimo mi snimatelji, a nitko nas ne vidi, a bez nas se ne može. Ali meni je jako drago biti snimatelj i to me još uvijek veseli i onda me mlađi ljudi pitaju „kako ti se da i na plus 50 i minus 10 biti cijele dane na snimanjima, ali meni je to veliki drajv'', govori Stanko Herceg.

A dok je tako, ne sumnjamo da će ovoj Zlatnoj areni pridružiti još koju nagradu.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr