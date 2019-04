Iza modnog dvojca Elfs 15 je godina rada na modnoj sceni, a svoju su godišnjicu proslavili revijom u Hrvatskom povijesnom institutu. U prvom redu sjedile su i uživale brojne poznate dame. Indira Levak pohvalila se novom frizurom, a neKAdašnja kraljica Hrvatske Danijela Gračan, uz Elfse, na reviju je došla podržati i svoju kćer. Nives Ivanišević nam je pak otkrila kako joj je bilo na prvom putovanju sa sedmomjesečnim sinom Oliverom.

Svoju prvu reviju imali su u rano jutro prije 15 godina na Zagrebačkom velesajmu, a danas su njihove modne predstave najposjećeniji društveni eventi.



''Nismo mi apsolutno prije 15 godina puno toga više mogli zamisliti, a ne samo ovo, tako da doslovno možemo reći da nam se život okrenuo naglavačke i da ono što smo tad mislili da je normalno, drukčije ili nemam pojma šta da nam se sve izokretalo, ko u bubnju od veš mašine'', priča nam Aleksandar Šekuljica.

Nives Ivanišević revija se jako svidjela.

''Revija mi je super, baš je ono sve mi je sjelo, ovaj prosto, sve se savršeno uklopilo, haljine i cvijeće ne znam jeste li uspjeli primjetiti. Tako da super mi je bilo'', rekla nam je.

Nives je na reviju stigla s odmora. Nekoliko je dana provela na rajskim plažama. Bilo joj je to prvo veće putovanje sa sedmomjesečnim sinčićem Oliverom.



''Tu se moram sad pohvalit, ali isto si držati sama sebi fige da neće se sad pokvariti jer on je zen beba. To su svi rekli, od deset sati leta, sedam i pol je spavao. Dobar je. Nemojte me mrziti mame, ali fakat je dobar'', priča nam.

Iako uživa u čarima majčinstva, dobro joj, kaže, dođe druženje s kolegicama. Veseli se i povratku na posao.



''Ima dana, mislim koja mama stigne sve ta mama laže ili je super mama, zato što stalno se nešto radi oko njega ili jede ili se presvlači ili se kupa ili se igra s njim ili to, ali u principu dobro ja to hendlam'', kaže nam.

Svoje brojne obveze dobro hendla i Danijela Gračan. Na reviju je došla podržati kćer Emmu, koja će njezinim stopama. Ema se, naime, natječe za Kraljicu svijeta, no pripreme za izbor su na čekanju.



''Najprije se prirema za maturu i za upise na fakultet, to je sad primarno. A prekrasan je ovaj ambijent i jako sam sretna da sam ovdje, nisam još imala prilike i veselim se da ću vidjeti ova umjetnička djela'', rekla nam je Danijela Gračan.

Poznate dame na reviju su odjenule prepoznatljive ELFS komade.



''Meni vam je inače kombinezon, najdraži odjevni predmet, obožavam ih, imam ih u ormaru najviše i definitivno ove sad žarke boje'', otkrila nam je Domenica.

Indira Levak je na reviju stigla i s novim imidžem, odnosno malo dužom kosom. Iako voli eksperimentirati s perikama, priznaje kako dugu kosu više ne bi imala.



''Ne, živcira me, cijelo vrijeme onako milujem tu kosu i mislim si u sebi, za moju kratku frizuru treba mi nekih 15 minuta da ju onako dignem u zrak, a ovo bi trebalo puno duže, peglati i prati tako da, ne, ne, ne samo malo ćemo se poigrati'', priča nam u svom stilu.



Haljinu iz najnovije kolekcije dvojca odjenula je i Borna Kotromanić. Boja fuksije, kaže, odražava njezinu vedrinu, a za dobar izgled važan je i post u korizmi.



''Pa odradila sam nekoliko ciklusa samo na vodi, jako sam ponosna i baš osjećam neko novo rođenje - preporođenje i spremna sam za nedjeljni uskršnji ručak'', govori nam svoje planove.

U novoj kolekciji popularnog modnog dvojca u fokusu su, osim upečatljivih boja, i one puderaste. A uz haljine i kombinezone, predstavljena su i odijela.

''Naši dojmovi se tek trebaju sleći kako se kaže, ali ovo što smo zasad uspjeli uhvatit protrčat kroz to izgledalo je zaista predivno i mislim da trebamo biti ponosni'', zaključili su Aleksandar šekuljica i Ivan Tandarić.

