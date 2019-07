Kada je dizajnirao svoju novu kolekciju, Ivica Skoko imao je na umu Marylin Monroe i ostale filmske dive iz sredine prošlog stoljeća, pa nije iznenađenje da haljine odišu glamurom. U jednu takvu uskočila je i Mila Elegović, koja se ne odvaja od bivšeg supruga, a nedavno razvedena Ivana Paris otkriva da se manekenstvom planira baviti do pedesete.

Glamuroznom revijom u Dobrinju na otoku Krku svoju je novu kolekciju predstavio Ivica Skoko. Inspiracija je ovog puta došla iz njemu omiljenog filmskog doba.



''Pedesete, Marylin Monroe, zlatno doba Hollywooda, brokat, čipka!'' objašnjava Skoko.

Reviju je nosila i bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris, koja se nakon deset godina braka razvela od bivšeg Mistera Hrvatske Dine Bubičića. Iako je majka dvojice sinova i radi u jednoj dentalnoj klinici, manekenstva se ne želi odreći.



''Pa, mislim da su četrdesete nekako idealne.... Nemoj me ništa pitati, sad kad sam po tim revijama, često kažem: 'Pa ja bih mogla biti mama tim curicama!', ali meni je fora, lijepo mi je. Dok mogu, dok zovu, dok stanem u haljine, nosit ću revije, možda i do pedesete, nikad se ne zna'', rekla nam je.



Tajna njezine vitke linije je jednostavna.



''Djeca, djeca! Malo ugljikohidrata koje inače ne volim, ne jedem tjesteninu, kruh i tako to. Osim u hamburgerima u 5 ujutro, iskreno. Al inače jedem meso, povrće, ribu i to je to'', otkriva.



Zavidnom linijom, ali i karizmatičnom pojavom oduševljavala je Marylin Monroe. Upravo je ta filmska diva Skokina inspiracija za novu kolekciju. Teško da će ijedna dama nadmašiti status seks-simbola kakav je uživala ta platinasta plavuša.



''Pa, Happy birthday Mr. President, mislim da smo svi zapamtili, ali svakako je bila jedan od najvećih seks-simbola u povijesti, ikona ljepote, možda ne toliko stila'', govori Ivana Delač.



''Ona je netko tko je jako dobro znao manipuliratisa svim oko sebe. Netko tko je jako dobro izgledao, netko tko je u to doba uistinu bio modna ikona i ostao'', govori Ivica Skoko.



''Apsolutna inspiracija dan danas i bit će zauvijek, još je imala tako jednu tragičnu smrt. Nevjerojatno je bila karizmatična i seksepilna, i možemo po njenom liku i djelu puno naučiti da nije toliko ljepota i fantastično tijelo važno koliko karizma'', govori.



''Zahvaljujem joj jer sam zaradila njome puno novca. Znaš ti iz koliko sam ja torti iskočila kao ona i ''Happy birthday to you!'', našalila se Mila Elegović, no šale nema kad je u pitanju njezin idealan odnos s bivšim suprugom, fotografom Ivanom Balićem Cobrom, koji je ovog ljeta prati u stopu.



''U kojim smo odnosima? Pa, kao bivši supružnici...kao što bivši supružnici to jesu... Ja naime snimam i svoje fotografije za sljedeću sezonu jer imam nove svoje projekte, a onda je Cobra jedini fotograf koji može istrpiti mene ovakvu, a ja sam uvijek zadovoljna s njegovim fotografijama'', objašnjava Mila.



Bez obzira na to hoće li vas na fotografijama ovjekovječiti neki profesionalni fotograf ili ne, ako želite izazvati wow efekt, ove dame preporučuju da se ohrabrite i posegnete za trikovima dama iz sredine prošlog stoljeća.



Jedan od jednostavnijih načina kako zablistati kao bombon jest taj da uskočite u neku od kreacija iz nove kolekcije Ivice Skoke.

