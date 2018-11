Mladen Grdović izgladio je odnose s Torcidom, no situacijom u Hajduku nije zadovoljan. Otkriva zašto je unatoč lošim rezultatima najvatreniji navijač Hajduka, ali i naše reprezentacije.

Mladen Grdović strastveni je glazbenik s više od 400 autorskih pjesama, ali i zaljubljenik u sport. Nekada je osvajao medalje u veslanju, a danas je vatreni navijač. Hajduk mu je u srcu i tetoviran na ruci, no u posljednje vrijeme nije zadovoljan događanjima u omiljenom mu klubu.

"Našem Hajduku fali dosta. Treba zbilja se uhvatit ozbiljnosti. Zbilja, Hajduk je jedan od najstarijih klubova u Europi. Nedostaje mu pravo poštenje, pravi ljudi koji će voditi klub", objasnio je Mladen.

No povrh Hajduka, Grdović je vjeran reprezentaciji. Nijedno slavlje naših Vatrenih ne prolazi bez njegovih pjesama.

"Zašto su se naši borili nego za Hrvatsku i treba navijati za Hrvatsku. Onaj tko ne navija za Hrvatsku nije Hrvat", smatra Mladen.

Upravo se zbog pjevanja za reprezentaciju našao na udaru nekolicine zlonamjernika. Zamjerili su mu druženje s pojedincima iz HNS-a. Priznaje nam Mladen, često on nastrada, ni kriv ni dužan.

"Pa to je uobičajeno, na koga će nego na malog zeca! Njega je najlakše uhvatiti. Dobro, nisam mali ali po dobroti jesam. To ti je to, kad netko krivo radi posao. To se nedavno desilo u Koelnu pa su mi se u Splitu izvinjavali kad smo u Splitu za ranjenog vatrogasca organizirali veliki koncert", objasnio je Mladen.

"Ja kažem uvijek za sebe da svaki čovjek nešto zrači. Ima nešto u sebi. Pored toga, ako imaš dobre pisme, ljudi osjete jesil dobar čovjek ili nisi dobar"

Demantirao je Grdović i navode da se rastao od supruge Brankice. Strastvenim zagrljajima i poljupcima dao je do znanja koliko mu znači. Često se nađe i u žutom tisku zbog prometnih prekršaja, no nekad je sve bilo drugačije, kaže. Bila je važna samo pjesma.

"Prije mi nismo imali mogućnosti. Prije smo se mi imali mogućnosti dokazivati s pismama, s pobjedama na festivalima. Čak nismo trebali ni spotove imati. Danas snimaju svi spotove, mladi dolaze ali kratko traju", zaključio je Mladen.

Zato će Grdović stvarati pjesme i pjevati do kad je mora i ljubavi koji su mu vječna inspiracija.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

