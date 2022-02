Rubrika "Sasvim opušteno" ugostila je estetske kirurge, Mladena Dudukovića i Hrvoja Kisića koji su poslovni partneri i veliki prijatelji. U iskrenom razgovoru otkrili su koji su najpopularniji zahvati na koje se odlučuju Hrvatice, bi li nešto korigirali na sebi te ima li istine u mitu kako kirurzi imaju velik ego.

Mladen Duduković i Hrvoje Kisić dugogodišnji su poslovni partneri i prijatelji u čiju kliniku svraćaju mnoge žene i to kako bi nešto na svom tijelu promijenile, a Hrvatice po tom pitanju prate svjetske trendove.

"Najtraženije su zapravo grudi, to je općenito tako u svijetu", otkrio je Hrvoje.

Mladen i Hrvoje u svom su poslu stalno okruženi ženama. Koliko to može biti presudno bračnom životu i ljubavnoj vezi?

"Mojoj vezi je presudilo, nisam više u braku. Ali nije to bio uzrok, jednostavno te žene koje dolaze su pacijentice i klijentice, ne gledaš ih kao potencijalne komade iako ima stvarno zgodnih cura koje ovdje dođu. Pokušavam biti potpuno profesionalan, ne vjerujem da je to presudilo. Hrvoje ima stabilan brak i ne vjerujem ni da će njemu to presuditi", izjavio je Mladen.

Otkrili su i bi li oni išli na neku estetsku operaciju.

"Ja gubim kosu pa sam razmišljao da napravim presađivanje, ali već se dugo ovako šišam i mislim da bi bilo suvišno da si napravim transplantaciju kose. To bih možda promijenio na sebi", priznao je Hrvoje.

"Ja imam devijacija septuma koja je ogromna i dišem zapravo na usta. Uopće nikad nisam poželio operirati nos sve dok nedavno nisam bio prehlađen i ljudi su mi rekli da uopće ne dišem na nos i da ne mogu tako. Možda bih jedan dan mogao to srediti, ali sad još super funkcioniram s ovim", otkrio je Mladen.

Cijeli razgovor s Mladenom i Hrvojem pogledajte u prilogu In Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Igor Kojić objavio fotku sa sestrom koju rijetko pokazuje, zbog njezina poteza svi su znali da se razvodi od Severine +26

Naša najpoznatija plus-size manekenka pozirala je za prestižni Vogue, a britanski tabloid posvetio joj je čak 15 stranica! +32