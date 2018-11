Prljavo kazalište ove godine svjetskom turnejom slavi respektabilnih 40 godina postojanja, koju će zaokružiti nastupom u varaždinskoj Areni. Pjevač Prljavaca Mladen Bodalec sa sjetom se prisjetio legendarnog koncerta na glavnom zagrebačkom trgu i otkrio koje su njihove pjesme njemu najdraže. Povjerio nam je i zašto su umalo prekinuli turneju po SAD-u te otkrio kako je beogradska publika reagirala na njihovu najpoznatiju pjesmu ''Ružu hrvatsku''.

Iako su sada već davne 1989. Prljavo kazalište bili mladići, nije im bilo lako napuniti glavni zagrebački trg i, pokazat će se, legendarnim koncertom ući u antologiju hrvatske glazbe.

''Jedan događaj koji jako puno ljudi pamti. Mi smo mislili da će se dogoditi veliki koncert, ali ne u smislu u kojem se dogodio. Ponosni smo na taj koncert i jako nam puno znači i on je na neki način bio predskazanje svega onoga što će se za koju godinu dogoditi na ovim prostorima'', kazao je Mladen Bodalec.

A tada nisu ni sami mogli zamisliti da će na okupu ostati puna četiri desetljeća.

Legendarni bend ove je godine na slavljeničkoj turneji, a razveselili su svoje obožavatelje i u Australiji i Americi, u kojoj zamalo nisu nastavili turneju.

''Na ovom putovanju sam zagubio, hvala Bogu nisam izgubio, zagubio putovnicu u Chicagu, a možete si misliti kako bi se nastavila turneja po SAD-u i Kanadi... Ipak se to za 10 minuta pronašlo'', otkrio je Mladen.

Njihova vjerojatno najpoznatija pjesma "Mojoj majci", poznata kao i "Ruža Hrvatska", postala je popularna tek u ratnim vremenima, a bez problema su je izveli i prije dvije godine na koncertu u Beogradu.

''To je pjesma koja ti se sviđa ili ne sviđa, naravno da ne možeš očekivati da će sad biti nekakva euforija tamo, no oni su ju kulturno saslušali, nije se tu ništa značajno dogodilo. Nismo imali nikakav problem pri tom gostovanju i mi smo svoj redovni repertoar svirali. Sve je to tamo bilo dobro organizirano, bili smo dobro primljeni'', kazao je.

Prljavci će svoju ovogodišnju slavljeničku turneju zaokružiti nastupom u varaždinskoj Areni 26. prosinca.

Što je još otkrio Mladen, pogledajte u videoprilogu.