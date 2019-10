Prema nekim istraživanjima, čak 1,7 milijardi žena u cijelom svijetu u ovom trenutku je u menopauzi. Upravo o ovom biološkom procesu na zabavan način progovara mjuzikl ''Menopauza'', u kojem glavne uloge igraju četiri poznate Hrvatice. S kakvim su se one problemima u menopauzi susretale i kako su ih rješavale, otkrile su našoj Julji Bačić Barać.

Arijana Čulina, Sanja Doležal, Karmela Vukov Colić i Salome - četiri su lica brodvejskog hit-mjuzikla koji je dobio hrvatsku inačicu. One glume poduzetnicu, hipijevku, reality zvijezdu i domaćicu, a sve prolaze kroz menopauzu.

"Ja nikad ne znam, nekad pomislim - zašto nas priroda tako muči, dragi Bože, najprije tu djecu u pubertetu, pa onda to traje, pa menopauza", priznala je Arijana.

Temu menopauze na zabavan su način obradile u mjuziklu, a kroz ovaj su biološki proces i same prošle.

"Da mi je netko rekao prije 20-30 godina da ću u pedesetima skakutati po pozornici i to kao da smo prateći grupa Michaela Jacksona, to nisu neke jednostavne koreografije dva lijevo, dva desno, i da ću istovremeno pjevati i govoriti tekst koji nije moj, dakle nečiji tuđi, ja bih mu se nasmijala u lice", priznala je Karmela.

Osim fizičke manifestacije te revolucije koji se odvija u tijelu žene, u menopauzi se javljaju i drugi problemi.

"Ja sam možda imala više problema s tim valovima tuge, valovima bespomoćnosti i osjećaja da me više nitko ne treba. Poklopilo se to s odlaskom djece, a prije toga je i suprug preminuo, tako da se sve to još poklopilo, i onda hormoni", otkrila nam je Sanja.

U toj fazi života Sanji su najviše pomogli dugi razgovori s prijateljicama.

"Ja sam se u tim trenucima zapravo povlačila u sebe i micala od sebe. Zapravo ni to nije dobro, treba nazvati prijateljicu i izblebetati sve što možeš, treba se i rasplakati i onda je dobro", zaključila je.

Kako bi se sa svim biološkim procesima koje proživljavaju žene nosili muškarci?

"Ja sam primjetila da muškarci ne mogu toliko izdržati, postaju nemogući kada su gladni, kada su umorni, kada im se piški, kada im se pije... Mislim da mi žene možemo puno više izdržati", izjavila je Arijana.

U slovenskoj, ali i hrvatskoj inačici ovog mjuzikla, ulogu reality zvijezde igra i prva Hrvatica koja je priznala promjenu spola.

"Možda Hrvatska shvati da Salome nije neka Salome, stoga vjerujem da ću s 'Menopauzom' ostaviti veliki pečat u Hrvatskoj", izjavila je Salome.

"Menopauzu" je pogledalo već 15 milijuna ljudi u cijelom svijetu, a čime ovaj mjuzikl osvaja publiku, možete saznati već 24. listopada, kada će biti premijerno izveden u zagrebačkom Studentskom centru.

